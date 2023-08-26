«США настроились на марафон». Война может не завершиться за время первой президентской каденции Байдена — Березовец 26 августа, 10:39 Украинский военный наводит зеактивную систему залпового огня перед тем, как стрелять по позициям россиян, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Политтехнолог и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV рассказал, что США готовятся к длительной войне, которая может не завершиться за время первой каденции президента Джо Байдена.



В эфире Radio NV Березовец отметил, что США и некоторые западные партнеры Украины, имея информацию своих спецслужб, могли точно спрогнозировать, что война быстро не закончится.

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По его словам, Джейк Салливан, который является самым влиятельным советником в окружении президента США Джо Байдена, «сейчас говорит такие слова, [которые означают, что] Соединенные Штаты настроились, слава богу, на марафон».

«Они это все понимают. И они понимают, что эта война может не завершиться во времена первой каденции президента Байдена. И она может перейти на следующий срок — будет им (президентом США - ред.) Байден или его преемник», — добавил Березовец.

Он также отметил, что Украине необходимо вкладывать средства в развитие ВПК, чтобы выиграть войну.

15 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу.

В начале июля руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV предположил, что война в Украине может длиться 20−30 лет.