Утечка документов: в США считают, что война России против Украины может затянуться после 2023 года — Reuters

12 апреля, 23:12
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Защитники Украины на фронте возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Защитники Украины на фронте возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В обнародованных в Сети секретных документах США предполагается, что полномасштабная война России против Украины не закончится в 2023 году, сообщает агентство Reuters.

Журналисты Reuters не смогли независимо проверить документы и установить, являются ли они подлинными.

В одном документе от 23 февраля 2023 года сказано, что «битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в 2023 году» и страна-террорист Россия вряд ли сможет захватить восточные регионы Украины до конца года, как надеялась.

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«Упорная кампания России по истощению на Донбассе… сократила российские силы и запасы боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредвиденного восполнения может истощить российские войска и помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года», — приводит фрагмент документа Reuters.

В другом документе «боевую устойчивость» Украины и страны-агрессора РФ оценивают как «умеренную», что предполагает, что обе страны смогут продолжать боевые действия в течение некоторого времени.

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Здание Пентагона: считается, что «слитые» документы были подготовлены для руководства Минобороны США (Фото:defense.gov) Самый громкий разведскандал за время вторжения. Все, что важно знать об источниках, содержании и последствиях «утечки» секретных документов из США

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

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США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети является «очень серьезной угрозой для национальной безопасности».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс США Донецкая область Луганская область Документы Украина-США Пентагон Утечка Reuters Утечка информации Война России против Украины

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