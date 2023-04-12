Утечка документов: в США считают, что война России против Украины может затянуться после 2023 года — Reuters 12 апреля, 23:12 Защитники Украины на фронте возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В обнародованных в Сети секретных документах США предполагается, что полномасштабная война России против Украины не закончится в 2023 году, сообщает агентство Reuters.

Журналисты Reuters не смогли независимо проверить документы и установить, являются ли они подлинными.



В одном документе от 23 февраля 2023 года сказано, что «битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в 2023 году» и страна-террорист Россия вряд ли сможет захватить восточные регионы Украины до конца года, как надеялась.

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«Упорная кампания России по истощению на Донбассе… сократила российские силы и запасы боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредвиденного восполнения может истощить российские войска и помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года», — приводит фрагмент документа Reuters.

В другом документе «боевую устойчивость» Украины и страны-агрессора РФ оценивают как «умеренную», что предполагает, что обе страны смогут продолжать боевые действия в течение некоторого времени.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.



США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети является «очень серьезной угрозой для национальной безопасности».

