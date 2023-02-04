«Не надо делать из россиян идиотов». Реальным поражением Кремля было бы вхождение войск союзников в Москву — интервью NV с Портниковым 4 февраля, 12:01 Эксклюзив NV Виталий Портников (Фото:PEN Ukraine/Facebook)

Реальное поражение кремлевской вертикали может произойти только тогда, если бы войска каких-либо союзников Украины вошли бы в Москву, считает журналист Виталий Портников. Но, напоминает он, можно рассчитывать только на украинскую армию.

Российский диктатор Владимир Путин, по мнению журналиста, делает ставку на многолетнюю войну на истощение Украины. Противостояние с РФ, предполагает он, может продолжаться и в 30-х годах XXI века.

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Почему не нужно делать из россиян идиотов и изменились ли цели войны, Портников рассказал в интервью Radio NV.

— Хотел с вами обсудить речь Путина. Он посетил Волгоград. Кажется, его даже на несколько дней переименовали в Сталинград, обратно вернули название. Есть тезис, который, кажется, очень удобен сейчас для российской пропаганды. Цитата такова: «Нам снова угрожают немецкими танками Леопард, теперь уже в руках бандеровцев». Действительно ли это будет таким хребтом российской пропаганды?

— Не знаю, возможно, будет. Я вообще не очень внимательно слежу за российской пропагандой, потому что не считаю, что она как-то отмечает развитие событий в России. Пропаганда — это, конечно, неплохой бонус ко всему, что мы видим. Но ведь дело не в пропаганде. Я всегда говорю, что вопрос в Вооруженных Силах, а не в пропаганде, как в России, так и у нас.

— Почему вы так презираете российскую пропаганду? Те, кто продолжает уходить на украинские фронты, считают, что здесь они воюют с нацистами. Не работа ли это пропаганды, по вашему мнению?

— А почему вы считаете, что эти люди считают, что они воюют с нацистами?

— Мы видели много примеров того, когда они, например, сдаются в плен и рассказывают в интервью. Они рассказывают, что «нам по телевизору рассказывали одно, мы приехали на место, а там совсем другое».

— А почему вы думаете, что они вам правду говорят?

— Не знаю.

— Знаменитый американский советолог Ричард Пайпс когда-то сказал, что россияне врут иногда просто так. Просто, чтобы соврать. И это огромная проблема всей страны, всего народа — эта идея лжи ради лжи. Она взбудоражена, я бы сказал, столетиями Московского княжества, Российской империи, Советского Союза. Просто соврать и посмотреть, как будет это воспринимать собеседник. Без какой-либо цели.

Я знаю, что у нас принято считать, что российская пропаганда сменяет российское общество. Но, я думаю, что этот российский телевизор говорит голосом русского народа, а не наоборот. Так что это как раз не имеет никакого значения.

Это красиво, конечно, звучит — немецкие танки снова идут на Россию. И было совершенно очевидно, что они используют это. И, кстати, и Германия прекрасно отдавала себе в этом отчет, поэтому так осторожно к этому относилась. Но какого-то реального значения, то есть влияния на реальность — это не имеет никакого.

— Есть аналитики, которые говорят, что сейчас изменились цели войны. Изменялись в том смысле, что сейчас это война за сохранение России. И не просто за сохранение России, а за сохранение путинской России. Соглашаетесь ли вы с этим?