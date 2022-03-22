«Война повторится». Почему победа Украины не является залогом безопасности страны в будущем и что с этим делать — Портников 22 марта, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Разрушенное оккупантами село вблизи Киева. 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Политолог и публицист Виталий Портников предостерегает, что Украина окажется в безопасности не тогда, когда победит в войне, а только после краха режима российского диктатора Владимира Путина.



«Единственным залогом безопасности Украинского государства и его существования является крах путинского режима. Никаких других залогов не существует. Даже военная победа Украины при существовании путинского режима не является гарантией безопасности для нашего государства, потому что война повторится, как только Владимир Путин накопит достаточно ресурсов и возможностей для нового наступления», — отметил Портников в эфире Радио НВ.



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Политолог уверен, что все 30 лет независимости Украины в России преследовали одну цель — возродить союзное государство, которое без включения в его состав Украины не будет иметь никакого смысла. При президенте Борисе Ельцине РФ пыталась добиться этой цели демократическим путем, но Путин выбрал силовые методы, продолжил украинский публицист.



«Во времена Путина было решено: если не удается интегрировать Украину политическими, экономическими, энергетическими средствами; украинский народ делает выбор в пользу интеграции с цивилизованным миром, поэтому Украину нужно оккупировать и навязать ее населению российскую политическую программу. Если это население не воспринимает российскую политическую программу, то необходимо изгнать это население с территории его проживания, оставить только людей, которые будут со всем этим согласны», — сказал Портников.



Первоочередным планом Кремля был блицкриг, но когда тот не удался, по мнению политолога, стратегия России изменилась:



«Когда блицкриг не получился, Путин начал разрушать украинские города. Для нас это выглядит совершенно дико, варварски и нелогично. Но в этом и логика, если посмотреть на ситуацию глазами Путина. <...> Часть населения оттуда уедет либо в другие регионы Украины, либо за границу, он может эти города окружить и пытаться захватить их. Или не захватывать, а взять курс на искоренение из них населения».



Подобную тактику ведения войны Портников называет средневековой. Он добавляет: российские оккупанты ее уже применяли в Грозном и Алеппо.



«Важна территория, не люди. На российской территории никто не живет. <...> Ну будет еще безлюдной территория „Малороссии“, „Новороссии“. Главное, чтобы эта территория была в границах Российской Федерации, чтобы там можно было размещать военные контингенты, базы, угрожать Западу. Если там никто не станет жить — Путина это совершенно не интересует», — констатировал Портников.



Поэтому сейчас, убежден политолог, диктатор постарается удержаться на текущих военных позициях и попытается рассорить Украину:



«Он может искать такое решение вопроса за столом переговоров, которое обязательно спровоцировало бы, условно говоря, гражданскую войну в Украине. Для него очень важен раздор между украинскими властями и народом. Поэтому он будет сознательно навязывать украинскому руководству такие решения, которые общество не воспримет. В то же время будет проводить пропагандистскую кампанию, убеждая общество, что украинская власть его предает. Это часть войны в информационной плоскости».



Поэтому украинцам, в частности, народу, правительству, парламенту и президенту, важно сохранять единство, убеждает Портников, до момента краха путинского режима.



«Санкции и военная победа — это путь к переформатированию российского режима. А когда появится результат, я не могу пока утверждать», — подытожил он.



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