Как положить конец войне. Иностранные СМИ анализируют ситуацию в Украине и пытаются выстроить план быстрого поражения агрессора 18 мая, 19:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Сестры Елизавета и Ксения Кобелецкие держат антивоенный плакат во время акции протеста на Даунинг-стрит в Лондоне, 1 мая 2022 года (Фото:Peter Nicholls / REUTERS)

Как война в Украине сказалась на позициях США и НАТО, есть ли у оккупантов варианты дальнейших действий и почему войну в Украине следует как можно быстрее остановить. НВ публикует обзор западной прессы.

Российский диктатор Владимир Путин получил разрушенный Мариуполь, но более широкая победа на Донбассе ускользает из его рук, пишет информационное агентство Reuters . Через четыре недели ожесточенных боев на востоке Украины российским войскам, которые понесли тяжелые потери, не хватает живой силы для значительного продвижения, тогда как украинская армия становится сильнее благодаря продолжающимся поставкам западного вооружения.

Видео дня

«Думаю, что будет либо поражение [России] с нынешней расстановкой сил, либо мобилизация. Не думаю, что есть какой-нибудь промежуточный вариант», — цитирует издание военного эксперта Конрада Музыку, директора польской консалтинговой компании Rochan. Как и другие аналитики, он признает: агрессор теряет войска и технику и его окно для прорыва сужается.

«Время, безусловно, работает против россиян. У них заканчивается оборудование. У них заканчиваются, в частности, современные ракеты. И, конечно, украинцы едва ли не с каждым днем становятся сильнее», — соглашается Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне.

Хотя в Кремле продолжают настаивать, что «все идет по плану», на этой неделе другое мнение прозвучало уже и на главном телеканале России. Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы «60 минут» призвал прекратить принимать «информационное успокоительное» по поводу того, что Путин называет «специальной военной операцией». С увеличением потока западного оружия в Украину «ситуация для нас будет откровенно ухудшаться», признал он.

Прошел месяц с того дня, когда Кремль объявил о начале второй фазы войны в Украине с целью захватить весь Донбасс. До начала полномасштабного вторжения под контролем пророссийских боевиков находилось около трети территории этого региона. Теперь агрессор контролирует около 90% Луганской области, но он не смог прорваться в ключевые города Донецкой области Славянск и Краматорск.

«Я глубоко скептически отношусь к их перспективам» завоевать весь Донбасс, цитирует Reuters Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам в Вашингтонском центре военно-морского анализа (CNA). «Офицеры не сильно хотят продолжать попытки выполнять наступательные действия, а российское политическое руководство в целом, кажется, медлит, даже сталкиваясь со стратегическим поражением», – говорит эксперт.

Украина успешно оттеснила врага от Харькова, однако ей вряд ли удастся быстро продвинуться на Донбассе, где сконцентрировано много российских войск. «Будет тяжелая и потенциально долгая борьба. Российские военные не очень хорошо справились с наступлением, но они также не легко поддаются разгрому или капитулируют», — предупреждает Кофман.

И все же в этой войне, которую эксперты называют «артиллерийской», украинцы начинают получать преимущество над россиянами — в частности, благодаря западным гаубицам, которые имеют большую дальность поражения, чем российские. «Это значит, что украинцы могут действовать, не подвергаясь угрозе контрбатарейного огня со стороны россиян», — отмечает Музыка.

Он, как и Кофман, считает, что даже если Москва решит отправить в Украину дополнительные силы, это потребует месяцев. Пока же Путин, похоже, откладывает тяжелое решение на потом, а ситуация в рядах военных в это время ухудшается, отмечает Кофман. «Пока кажется, что это последнее наступление россиян», — резюмирует он.

В своем нападении на Украину Россия уже потерпела убедительное стратегическое поражение: украинцы отразили наступление на Киев и сохранили контроль над большей частью страны, Запад ввел против Москвы жесткие экономические санкции, а НАТО усилит свой восточный фланг за счет Финляндии и Швеции. Теперь Украине и Альянсу следует проявить стратегическое благоразумие и «сохранить эти успехи вместо того, чтобы давить в бою и идти на равносильные риски», советует Чарльз Купчан, старший научный сотрудник американского аналитического центра Council on Foreign Relations, профессор по международным отношениям Джорджтаунского университета в своем материале для журнала The Atlantic .

По мнению исследователя, НАТО должно вступить в откровенный диалог с украинскими властями по поводу их целей и обсудить, как остановить кровопролитие в ближайшей перспективе. В Белом доме справедливо отмечают, что украинцы должны самостоятельно определять свои цели в этой войне. Стремление Киева восстановить полную территориальную целостность Украины путем возвращения Крыма и ОРДЛО вполне оправдано — как по моральным, так и по правовым соображениям. Однако право Киева бороться за полный территориальный суверенитет не делает подобную борьбу стратегически разумной, считает Купчан. Кроме того, незаурядный успех Украины в отражении российских атак не должен внушать чрезмерную уверенность в отношении следующих этапов конфликта, добавляет он. И приводит несколько аргументов в защиту своих идей.

Во-первых, чем дольше идет война, тем больше она несет смертей и разрушений. Вооруженный конфликт уже унес десятки тысяч жизней, заставил 12 млн украинцев покинуть свои дома и разрушил украинскую инфраструктуру на сумму $60 млрд. Во-вторых, продолжение боев влечет за собой риск эскалации. Если Путину удастся захватить Донбасс, он может увеличить аппетиты и посягнуть на большую часть Украины; если же не удастся, может применить оружие массового поражения или расширить конфликт. В-третьих, со временем единство Запада в поддержке Украины может слабеть, учитывая инфляцию по обе стороны океана, а также внутреннюю повестку дня в США. И, наконец, Западу следует сохранить пространство для частичного сотрудничества с Россией после войны — в частности, в таких сферах, как контроль над вооружениями, противодействие изменению климата, управление киберпространством и развитие глобального здравоохранения, считает Купчан.

Критики утверждают, что любой результат, кроме полного поражения, подтолкнет Путина к новым посягательствам. Однако он продолжит создавать проблемы вне зависимости от того, чем закончится эта война, убежден исследователь. «Путин прижат к стене. Давить его дальше – и не нужно, и неоправданно рискованно. […] В подлом вторжении Путина в Украину нет победителей, но есть один проигравший — Россия. Несмотря на то, что Запад продолжает предоставлять Украине средства для защиты, пора атлантическим демократиям сосредоточиться на том, чтобы положить конец войне», — заключает он.

Россия терпит поражение в своем «безрассудном вторжении в Украину», соглашается с ним колумнист американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в своем свежем материале Новый баланс сил: США и союзники вверх, Россия вниз . И это, по его мнению, уже привело к существенному изменению глобальной расстановки сил.

«Независимо от того, чем закончится война, Россия, похоже, не способна победить относительно небольшую соседнюю нацию. Между тем Америка и ее союзники сплоченнее, чем были много лет до этого. А альянс НАТО с присоединением к нему Финляндии и Швеции станет более мощным», пишет журналист. Но при этом призывает быть осторожными при следующих шагах.

По жестокой логике войны, когда армия терпит неудачу — как сейчас российская, — ее противник должен быстро продвинуться, чтобы закрепить свои достижения и максимально воспользоваться новым стратегическим положением. Впрочем, военный историк Рик Аткинсон приводит целый ряд примеров неудач в использовании преимущества: после нескольких военных успехов британскому генералу Уильяму Хоу так и не удалось разгромить Континентальную армию Вашингтона; британско-американская высадка морского десанта в районе итальянского города Анцио в 1944 году прошла успешно, однако использовать этот прорыв так и не удалось; в войне в Персидском заливе в 1991 году союзники разбили армию Саддама Хусейна, однако не помешали ему и дальше терроризировать собственный народ.

История учит, что важно ловить момент. Однако администрации президента США не следует переоценивать собственную роль в конфликте, считает автор. «Поражение Путина может стать очень грязным делом из-за отчаянной попытки России применить ядерное оружие или просто из-за распространения по Евразии хаоса и фрагментации, когда российские власти распадутся», — предупреждает он. При этом США на фоне изменения геополитического баланса должны продвигать собственные интересы и первым шагом способствовать вступлению Украины (настолько, насколько она останется неоккупированной российскими войсками) в ЕС — ведь более европейская Украина может подтолкнуть Россию и ее соседей в сторону Запада.

Война в Украине напомнила миру о военной мощи Америки, ее преимуществе в разведке и силе ее стратегических международных связей. Изменения в расстановке сил еще продолжаются. Но мир уже отличен от того, каким он был до 24 февраля, и сейчас идет одним путем с Америкой, заключает Игнатиус.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.