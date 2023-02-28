Война в Украине продлится весь 2023 год, возможно новое наступление на Киев — Служба безопасности Латвии 28 февраля, 15:39 В Латвии считают, что война в Украине будет идти весь 2023 год (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Война России против Украины будет продолжаться как минимум до конца 2023 года, заявили в Службе безопасности Латвии.

В отчете латвийских спецслужб говорится, что и украинская армия, и оккупационные войска РФ будут использовать все возможности для наступления.

При этом, стратегические цели кремлевского режима не изменились. Вероятно, РФ рассматривает возможность возобновления наступление на Киев, в то время как захват Донбасса останется минимальной тактической целью россиян.

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В отчете также говорится, что возобновление мирных переговоров на данный момент невозможно, так как войска РФ не готовы покинуть территорию Украины, а Киев и украинский народ не готовы к территориальным уступкам для окончания боевых действий.

В Службе безопасности Латвии подчеркнули, что посылаемые РФ сигналы о готовности возобновить переговоры, можно расценивать как блеф, ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новым наступательным действиям.

Отдельный блок посвящен вопросам военной помощи Украине. В документе говорится, что стране нужно значительно больше западной военной поддержка. На фоне того, что обеим сторонам не хватает вооружения и боеприпасов, одним из наиболее важных факторов, влияющих на дальнейшее развитие войны будет способность ВСУ и российских оккупантов получить или произвести их как можно скорее.

«В 2023 году Украина будет продолжать обращаться к международному сообществу, чтобы предотвратить наступление усталости от войны. Россия продолжит свои усилия по подрыву поддержки Украины Западом, пытаясь расколоть Запад и продолжая распространять ядерные угрозы. Однако, по нашей по нашей оценке, вероятность применения Россией ядерного оружия в настоящее время невелика», — резюмировали в отчете.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.



Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».