Война России против Украины может завершиться через шесть месяцев, а может длиться три года — Пентагон 1 марта, 13:32 В Пентагоне не исключают, что война в Украине может длиться и три года (Фото:Yan Dobronosov/Reuters)

Война России против Украины может длиться шесть месяцев, а может закончиться через три года, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

Об этом он сказал на слушаниях в Палате представителей относительно военной поддержки Киева со стороны США.

Каль отметил, что предсказать сроки продолжения предоставления помощи Украине сложно.

Видео дня

«Это сложно, потому что мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — отметил представитель Пентагона.

В то же время, он напомнил, что президент США Джо Байден пообещал оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно.

Каль выразил надежду, что Конгресс поддержит эти усилия в случае дальнейшего продолжения войны.

Он также подчеркнул, что Россия не сможет добиться значительных территориальных успехов в Украине в течение 2023 года.

Представители украинской власти, а также политические и военные эксперты в Украине и мире прогнозируют разные сроки окончания войны РФ против Украины.

В Службе безопасности Латвии заявили, что борьба с войсками РФ будет продолжаться как минимум до конца 2023 года. Также не исключено новое наступление оккупантов на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.



Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».