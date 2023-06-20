Намерен воевать годы. Рахманин объяснил, почему Путин считает, что выиграет войну против Украины, и готовы ли украинцы к долгой войне 20 июня, 16:50 NV Премиум Украинские военные стреляют из захваченного у России танка Т-80 неподалеку от Бахмута, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин объяснил в интервью Radio NV, почему российский диктатор Владимир Путин считает, что выиграет войну против Украины, и готовы ли украинцы к долгой войне.

«Ему (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.) нужна Украина в качестве подчиненной территории, он хотел для себя простого и, как ему казалось, легкого варианта: физический захват части территорий, свержение действующей власти, установление подконтрольного режима. Этого не произошло, это не сложилось. И, начиная примерно с апреля прошлого года, он играет вдолгую, он никогда этого не скрывает», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, логика российского диктатора заключается в том, что Россия — большая страна и имеет больший мобилизационный резерв и большую экономику, чем Украина, и так или иначе приспособится к санкциям. Также Путина обнадеживает то, что в России нет серьезных внутренних мятежей, бунтов или противостояния, и даже противники войны «все равно тихонько молчат и в лучшем случае держат дулю в кармане».