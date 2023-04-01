«Не невозможно, но очень сложно». Генерал Милли оценил шансы на победу Украины в войне в этом году

1 апреля, 08:12
Поделиться:
Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Украина вряд ли сможет отвоевать все оккупированные Россией территории в этом году.

Об этом он сказал в интервью Defense One в пятницу, 31 марта.

Милли напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы выгнать всех российских оккупантов из Украины, назвав это «очень, очень сложной важной военной задачей».

Видео дня

Читайте также:

Украинский военный на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer) Путин хочет полной победы: как Украина и Запад могут заставить его принять иные военные реалии — ISW проанализировал сценарии войны

«Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе в этом году[…] Вы видите еще пару сотен тысяч россиян, все еще находящихся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача», — сказал Милли.

Американский генерал подчеркнул: полная деоккупация — цель Украины, и «они, безусловно, имеют на это право и их моральный уровень высокий».

В январе Милли уже говорил, что защитникам Украины будет сложно военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023-м, учитывая длину линии фронта.

Читайте также:

Однако в ГУР тогда ответили, что оценки украинской разведки остаются «адекватными и неизменными». Руководитель ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023-го. В начале года он заявил, что надеется на победу Украины уже в этом году.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины победа Украины Марк Милли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X