«На Донбассе будут сложные моменты». Война России против Украины не закончится в ближайшие дни — Макрон 8 апреля, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Эммануель Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что война России против Украины не прекратится в ближайшие дни.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает RTL.

«К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал он.

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По его словам, на Донбассе будут сложные моменты.

«Я думаю, что нас ждут очень сложные моменты на Донбассе. Я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к большим дипломатическим уступкам со стороны России», — сказал он.



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Макрон добавил, что страны ЕС продолжают применять санкции.

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