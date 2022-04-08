«На Донбассе будут сложные моменты». Война России против Украины не закончится в ближайшие дни — Макрон

8 апреля, 10:16
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Эммануель Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Эммануель Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что война России против Украины не прекратится в ближайшие дни.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает RTL.

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«К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал он.

Видео дня

По его словам, на Донбассе будут сложные моменты.

«Я думаю, что нас ждут очень сложные моменты на Донбассе. Я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к большим дипломатическим уступкам со стороны России», — сказал он.

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Макрон добавил, что страны ЕС продолжают применять санкции.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Эммануэль Макрон Война России против Украины

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