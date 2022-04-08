«На Донбассе будут сложные моменты». Война России против Украины не закончится в ближайшие дни — Макрон
Эммануель Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что война России против Украины не прекратится в ближайшие дни.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Об этом сообщает RTL.
«К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал он.
По его словам, на Донбассе будут сложные моменты.
«Я думаю, что нас ждут очень сложные моменты на Донбассе. Я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к большим дипломатическим уступкам со стороны России», — сказал он.
Макрон добавил, что страны ЕС продолжают применять санкции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.