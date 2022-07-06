Когда закончится война? Власти Украины должны откровенно сказать народу — израильский офицер

6 июля, 18:27
Местные жительницы рядом с бомбоубежищем в Лисичанске, 5 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Местные жительницы рядом с бомбоубежищем в Лисичанске, 5 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что украинские власти должны откровенно сказать народу о том, что война с Россией затянется надолго.

«У меня просто нет всей полноты картины, которая есть у власти. Но, если бы заявлено было, как Черчилль заявил: „Я не могу вам предложить ничего, кроме пота, слез, и горя, в 1940 году“. Довольно честно было. Я думаю, что действительно власти нужно людям заявить, что война надолго», — сказал он.

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Левин отметил, что «это уже осторожно делается, когда Буданов (глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов — ред.) заявил про следующий год».

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«То есть речь шла о том, что война на годы. Это более верно. Подчеркну, что Буданов говорит всегда о вероятности», — добавил он.

4 июля глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года. По его словам, это может произойти в следующем году.

В конце июня он предполагал, что интенсивность боевых действий к концу года снизится практически до нуля.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Кирилл Буданов Война России против Украины

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