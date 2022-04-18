«Россия — их потенциальный противник». Военный эксперт о том, как государства Запада изучают опыт ВС Украины — интервью 18 апреля, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные силы Украины сдерживают россиян на Изюмском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Военные государств Запада изучают действия ВС Украины в войне против российских войск, ведь именно наша страна получила первый опыт войны против регулярных сил РФ, рассказал в эфире Радио НВ Михаил Жирохов, военный эксперт.

— Первое, что пишут, что до конца этой недели может закончиться борьба за Мариуполь, битва за Мариуполь. Город держится пока, но Институт изучения войны говорит, что, скорее всего, есть вероятность того, что на этой неделе эта оборона будет сломана. Как вы оцениваете такой прогноз?

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— К сожалению, да, оборона Мариуполя в ближайшее время упадет, потому что нет коммуникаций, нет возможности дать оружие, боеприпасы для защитников города, это именно так, к сожалению. К сожалению, Мариуполь в ближайшие дни будет взят противником.

— Изюм и восточный фронт, насколько там ситуация критическая или, наоборот, есть какие-нибудь поводы для хоть осторожного, но оптимизма для украинцев?

— Сейчас некая оперативная пауза. И мы, и противник сейчас предпринимают небольшие наступательные действия для того, чтобы найти слабину, найти где-нибудь возможность для большого наступления. Потому что мы понимаем, что Путин уже дал дедлайн для российских генералов, это 7−9 мая, и операция, которую он задумал, это масштабная операция времен Второй мировой войны, я имею в виду операцию на Донбассе и операцию с того, чтобы как-то взять в кольцо нашу группировку на Донбассе. Но есть огромные проблемы, потому что согласно военной науке наступающая группировка должна иметь преимущество как минимум в три раза. Сейчас такая ситуация, мы видим, что резервы какие-то приходят в российскую группировку на Донбассе небольшими партиями, и небольшими частями она идет в бой, а это путь в никуда.

— Тогда как охарактеризовать возможности захватчиков для проведения мобилизации? Я уже видел накануне вечером несколько сценариев, в которых отмечалось, что разве что с 10% вероятностью Путин решится на открытую полную общую мобилизацию, а соответственно, если этого не будет, то вряд ли они смогут набрать достаточное количество пушечного мяса. Или это пока слишком оптимистичный прогноз?

— Я должен сказать, что общая мобилизация — это долгий процесс, формирование новых подразделений, формирование новых штатных структур. Это должно быть управление, это кадровые офицеры, и это не одна неделя. Это не формирование военного времени, как было, например, у нас после 24 февраля, когда… Но и мы формировались на базе территориальной обороны, на базе каких-то частей, которые должны разворачиваться, потому что страна восемь лет воевала. Таких структур сейчас в Российской Федерации нет, и если даже сегодня или завтра они объявят о широкой мобилизации, эти военные, эти подразделения будут только минимум через месяц.

— Перейдем к ситуации на южном фронте, Херсонщине, юге Запорожской области. Там были поводы для осторожного оптимизма, как мы их называем в эфире, что некоторые населенные пункты украинская армия освободила. Как в общем обстоит ситуация, враг укрепляется, но вперед не лезет?

— Да, враг укрепляется, но и мы идем в наступление, освобождаем те населенные пункты, где фактически нет обороны. То есть россияне — это некая аналогия с Донбассом 2015−2018 годов, когда украинская армия шла по серой зоне. Такие небольшие «лягушачьи прыжки», которыми мы улучшаем собственную конфигурацию фронта, мы где-то убавляем, где-то… Это тактическое, это тактические наступления, но в любой момент они могут перерасти, опять же осторожно, в широкомасштабное наступление. Где выберет наше командование, наш Генштаб такую точку, пока не понятно.

— И еще один вопрос, поскольку американцы уже сами объявили, что поставляют нам, например, Switchblade, дроны-камикадзе, война в воздухе и возможности для использования этого вооружения. Это настолько точные беспилотники, что могут поражать конкретную цель в конкретном окне конкретного дома без необходимости разрушать весь дом. Насколько такое высокоточное оружие может помочь украинским защитникам в более гуманном освобождении украинских городов?

— Здесь тоже играет фактор времени. В Соединенных Штатах Америки сейчас находится, а может, уже и находится на территории Украины группа наших военных, которые имеют подготовку для использования этих дронов. Но насколько я понимаю и насколько я знаю, это небольшая группа людей, военных, которые фактически будут инструкторами и будут готовить кадры для использования этих беспилотников. Это очень мощное оружие, насколько непонятно, потому что фактически Украина будет первым театром боевых действий, где эти беспилотники-камикадзе будут использоваться массово. Но по раскладам американских военных это оружие может изменить сам ход боевых действий. Опять же, сколько времени и когда вы понимаете, что мы не знаем, когда приехали эти инструкторы, сколько людей они уже успели подготовить. От этого от массовости использования мы увидим, когда начнутся видео с попаданиями, когда мы увидим количество потерь противника, она будет расти, тогда мы увидим. О том, что эти беспилотники будут использоваться, я думаю, официально не будет никакой информации, и это правильно.

— Я уже сегодня цитировал материал Associated Press о том, что некоторые уроки, которые были изучены на этой войне, уже используются для подготовки американских военнослужащих, то есть они в свои командно-штабные учения берут определенные ситуации, которые уже происходили во время этой войны. Насколько Украина, по вашему мнению, может стать экспортером военных знаний в разных областях, и в тактике, и в планировании, и в тактической медицине, возможно, еще в чем-то?

— Я скажу больше: западные эксперты, западные военные еще с 2016 года активно изучают украинский военный опыт войны с Россией. Дело в том, что ни у кого в мире нет опыта войны с кадровой российской армией, поэтому еще когда приезжали инструкторы для подготовки наших военных, они, кроме того что готовили наших военных для использования образцов западного оружия, но они и изучали нашу войну. А сейчас это вышло на совсем другой уровень: если они изучали какие-то тактические моменты, то сейчас они изучают стратегически, потому что они тоже готовятся, для них есть несколько потенциальных противников и один из них — Российская Федерация.

— В каких сферах Украина может экспортировать свои приобретенные тяжелым трудом на войне и тяжелой болью знания?

— Это прежде всего радиоэлектронная борьба, это борьба с российскими беспилотниками, борьба с российской авиацией, потому что несмотря на то, что российская авиация хозяйничает в нашем воздухе, наша ПВО наносит ей довольно ощутимые потери. И это для Запада огромный опыт и огромный плюс.

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