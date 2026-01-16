Теория и практика «обнуления». Почему в РФ нет бунтов, хотя Кремль превратил войну против Украины в системное издевательство над своими

Военные армии РФ, захваченные бойцами 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе между Добропольем и Покровском, ждут дальнейшего этапирования в тыл (Фото: Константин Либеров / Libkos / Getty Images)

«Бункерный» Путин, командиры-«людоеды», «одноразовые» наемники — язык соцсетей РФ, как и настроения в обществе, становятся все более антивоенными. Исследователь Любовь Цибульская пояснила NV, из-за чего это происходит и почему ничего не меняется.

Войну Путина оплачивает население РФ, уверяет исследовательница Александра Прокопенко из американского аналитического центра по внешней политике Carnegie Endowment, в своем анализе 2025 года. Она оценила внутренние механизмы длительной российской военной авантюры и убедилась: правительство РФ стабилизирует государственные финансы не через экономический рост, а через повышение налогов.

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Потому что Кремль нуждается в деньгах. По оценкам агентства Reuters, совокупные расходы России на «оборону и национальную безопасность» в 2025 году достигли 17 трлн руб. ($221 млрд) — 41% всех расходов государства.