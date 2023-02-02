Ход войны изменится весной. Хербст спрогнозировал действия России 2 февраля, 17:21 Учения украинских военных на границе с Беларусью неподалеку от Чернобыля, 2 февраля (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Джон Хербст, экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США, в интервью NV рассказал, как весной изменится ход войны России против Украины.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина весной наступать или обороняться, Хербст сказал NV, что, судя по заявлениям украинских военных и гражданских лидеров, они ожидают нового наступления РФ.

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«И мы видим первые такие попытки российской армии в районе Запорожья», — отметил дипломат.

Он добавил, что, судя по заявлениям украинских властей, Украина тоже планирует контрнаступление весной.

«Очень не хочется спекулировать на этом вопросе, но, я думаю, что мы увидим наступательные действия обеих сторон и интенсификацию войны», — подытожил Хербст.

1 февраля Bild опубликовал интервью с премьером Польши Матеушом Моравецким, в котором тот заявил, что, вероятно, диктатор Владимир Путин планирует окружить Украину и атаковать с двух или трех направлений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

