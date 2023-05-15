Действительно ли России хватит денег еще на два-три года войны — эксперт 15 мая, 18:26 Кепка российского военного на линии фронта недалеко от Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России Януш Бугайский в интервью NV рассказал, действительно ли России хватит денег еще на два-три года войны.

«Я не уверен, потому что многие из этих расчетов, которые сделали некоторые экономисты, в том числе в Йельском университете, свидетельствуют о том, что россияне маскируют за цифрами, с помощью выборочной информации, насколько плохо идет экономика. Поэтому я с большим подозрением отношусь к тем российским чиновникам, которые утверждают, что их военная экономика — это то, что может продолжаться очень долго», — сказал Бугайский в интервью NV.

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По словам аналитика, многие из таких расчетов не учитывают того, что России придется тратить на войну все больше.

«Они еще не полностью мобилизовали экономику на военный лад. Но если они это сделают, потребительская экономика, нормальная производительная экспортная экономика очень сильно пострадает. И это сделает ситуацию еще хуже», – отметил он.

23 февраля глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

30 марта представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

