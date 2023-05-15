Действительно ли России хватит денег еще на два-три года войны — эксперт

15 мая, 18:26
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Кепка российского военного на линии фронта недалеко от Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Кепка российского военного на линии фронта недалеко от Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России Януш Бугайский в интервью NV рассказал, действительно ли России хватит денег еще на два-три года войны.

«Я не уверен, потому что многие из этих расчетов, которые сделали некоторые экономисты, в том числе в Йельском университете, свидетельствуют о том, что россияне маскируют за цифрами, с помощью выборочной информации, насколько плохо идет экономика. Поэтому я с большим подозрением отношусь к тем российским чиновникам, которые утверждают, что их военная экономика — это то, что может продолжаться очень долго», — сказал Бугайский в интервью NV.

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По словам аналитика, многие из таких расчетов не учитывают того, что России придется тратить на войну все больше.

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«Они еще не полностью мобилизовали экономику на военный лад. Но если они это сделают, потребительская экономика, нормальная производительная экспортная экономика очень сильно пострадает. И это сделает ситуацию еще хуже», – отметил он.

23 февраля глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

30 марта представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV Деньги Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины когда закончится война

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