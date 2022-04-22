Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца следующего года
Джонсон спрогнозировал окончание войны в Украине (Фото:ОПУ)
Война России против Украины может продлиться до конца 2023 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели, отвечая на вопрос, согласен ли он с данными британской разведки о таких сроках, пишет ВВС.
Джонсон ответил, что это «реалистичная возможность».
«У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать пытаться изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами», — отметил он.
Британский премьер добавил, что независимо от того, какое военное превосходство российский диктатор Владимир Путин сможет применить в течение следующих нескольких месяцев, «он не сможет победить дух украинского народа».
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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