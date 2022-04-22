Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца следующего года 22 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Джонсон спрогнозировал окончание войны в Украине (Фото:ОПУ)

Война России против Украины может продлиться до конца 2023 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели, отвечая на вопрос, согласен ли он с данными британской разведки о таких сроках, пишет ВВС.

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Джонсон ответил, что это «реалистичная возможность».

«У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать пытаться изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами», — отметил он.

Британский премьер добавил, что независимо от того, какое военное превосходство российский диктатор Владимир Путин сможет применить в течение следующих нескольких месяцев, «он не сможет победить дух украинского народа».

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.





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