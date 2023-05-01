Затяжной войны можно избежать: почему контрнаступление должно быть не одно и как Запад может помешать сценарию РФ — экспертный отчет 1 мая, 13:23 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кремль использует нарратив о "затяжной войне" «как информационную операцию, тогда как на самом деле затягивание боевых действий не является неотвратимым процессом. Запад и США в частности имеют огромные возможности повлиять на результат и продолжительность войны РФ против Украины.

Об этом говорится в аналитической статье Института изучения войны авторства Натальи Бугаевой, которая является внештатным аналитиком ISW и директором по стратегическому анализу в компании Vertical Knowledge (занимается анализом и сбором открытых данных).

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Она отмечает, что война России против Украины не может быть решена путем стандартных мирных переговоров. «Путин прибег к полномасштабному вторжению, провалив попытки установить контроль над Украиной другими способами. Кремль участвует в геноцидной кампании, направленной на искоренение украинской идентичности и государственности посредством широкомасштабного механизированного вторжения», — напоминает Бугаева.



Эта цель Кремля остается неизменной, однако сейчас именно Россия создает условия для затяжного конфликта, не справившись с быстрым захватом Украины. «Предельно ясны намерения Кремля восстановить силы и подготовиться к новым наступательным действиям в лучших условиях для достижения максималистских целей России в Украине, а не останавливаться после провала изначальных планов и неудач Кремля в 2022 году», — отмечает аналитик ISW.

Однако, убеждена Наталья Бугаева, подобный сценарий длительной войны не является данностью либо неотвратимостью: он максимально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своих возможностей и военного потенциала. Пространство в данном случае — это украинская территория, которую Россия может использовать в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии. Тогд как время — это передышка на поле боя вследствие преждевременного прекращения боевых действий или замедления украинского контрнаступления из-за недостаточной помощи Запада.

«Кремль вторгся в Украину, имея недостаточно ресурсов, которые впоследствии исчерпал, чтобы добиться лишь ограниченных завоеваний», — подчеркивает аналитик ISW. Она отмечает, что сейчас Москва пытается восстановить и пополнить эти ресурсы, однако до сих пор прибегает к полумерам, уровень которых ниже гипотетической полной мобилизации (как человеческих ресурсов, так и военно-промышленного комплекса).



Именно поэтому, подчеркивает Бугаева, «США и Запад обладают огромной способностью повлиять на исход войны в Украине». Сейчас проблема Запада не в дефиците возможностей, а в восприятии войны и навязанного Россией подхода о ее якобы неотвратимо затяжном характере. Бугаева называет такое восприятие «ахиллесовой пятой Запада» и одним из его немногих уязвимых мест, еще доступных для Кремля.

Чтобы ускорить завершение войны, западным странам необходимо осознать главные риски, способствующие российскому сценарию затягивания боевых действий:

Невозможно избежать длительной войны РФ в Украине, не помогая Украине освободить ее территорию. Именно оккупированная территория вместе с российской живой силой и техникой является залогом способности РФ вести захватническую войну. Россия будет использовать любую территорию в Украине как плацдарм для нападений во время текущего вторжения или каких-либо дальнейших усилий. Именно из-за того, что Кремлю было позволено сохранить свои незаконные завоевания в Крыму и на Донбассе в 2014 году, война уже длится так долго. «Если нынешняя линия [фронта] сохранится, представьте, насколько дальше Россия смогла бы продвинуться в последующие годы после восстановления своих сил», — пишет аналитик.

Именно оккупированная территория вместе с российской живой силой и техникой является залогом способности РФ вести захватническую войну. Россия будет использовать любую территорию в Украине как плацдарм для нападений во время текущего вторжения или каких-либо дальнейших усилий. Именно из-за того, что Кремлю было позволено сохранить свои незаконные завоевания в Крыму и на Донбассе в 2014 году, война уже длится так долго. «Если нынешняя линия [фронта] сохранится, представьте, насколько дальше Россия смогла бы продвинуться в последующие годы после восстановления своих сил», — пишет аналитик. Дозировка и ограничение западной поддержки для ВСУ лишь увеличивают риск затяжной войны. « [Наступательный] импульс имеет значение, — подчеркивает Бугаева. — Прерывание импульса Украины обеспечивает тройное преимущество России: шанс для российских войск стабилизировать линию фронта и восстановить ее; уменьшение внутреннего давления на Владимира Путина; а также шанс для Кремля овладеть нарративами в международном — и особенно западном — информационном пространстве», — подчеркивает автор статьи. Так уже случилось, когда Украина не смогла использовать неудачи России на поле боя в декабре-январе 2022/2023 во время третьей подряд контрнаступательной операции, частично из-за недостаточной помощи Запада. « Отставание поддержки Запада от потребностей Украины на поле боя — вот что делает эту войну длительной и затратной», — считает аналитик.

[Наступательный] импульс имеет значение, — подчеркивает Бугаева. — Прерывание импульса Украины обеспечивает тройное преимущество России: шанс для российских войск стабилизировать линию фронта и восстановить ее; уменьшение внутреннего давления на Владимира Путина; а также шанс для Кремля овладеть нарративами в международном — и особенно западном — информационном пространстве», — подчеркивает автор статьи. Так уже случилось, когда Украина не смогла использовать неудачи России на поле боя в декабре-январе 2022/2023 во время третьей подряд контрнаступательной операции, частично из-за недостаточной помощи Запада. « — считает аналитик. Планирование ресурсов лишь для одного контрнаступления ВСУ, а не для совокупности дальнейших операций Украины также увеличивает риск затягивания войны. Бугаева отвергает как ошибочные выводы некоторых аналитиков, по мнению которых Запад должен использовать результат ближайшего контрнаступления, чтобы усадить Россию за стол переговоров. «Кремль не проявил интереса к реальным переговорам, и ближайшее украинское контрнаступление вряд ли это изменит», — убеждена она. Кроме того, Украина не сможет освободить всю оккупированную Россией территорию лишь в результате одного контрнаступления, поэтому потребуется несколько последовательных контрнаступлений, чтобы выиграть войну «США должны подготовить ресурсы для обеспечения последовательных усилий [ВСУ], отдельные из которых будут более успешными, чем другие», — подчеркивает аналитик.

Бугаева отвергает как ошибочные выводы некоторых аналитиков, по мнению которых Запад должен использовать результат ближайшего контрнаступления, чтобы усадить Россию за стол переговоров. «Кремль не проявил интереса к реальным переговорам, и ближайшее украинское контрнаступление вряд ли это изменит», — убеждена она. Кроме того, Украина не сможет освободить всю оккупированную Россией территорию лишь в результате одного контрнаступления, поэтому «США должны подготовить ресурсы для обеспечения последовательных усилий [ВСУ], отдельные из которых будут более успешными, чем другие», — подчеркивает аналитик. Именно поэтому США и Запад должны переориентировать свое оборонное производство. для обеспечения последовательных контрнаступательных операций ВСУ. А еще — помочь Украине спланировать стабильные и длительные усилия по восстановлению сил.

Отдельно Бугаева предупреждает, что от завоеваний или поражения России в Украине в значительной степени зависят дальнейшие действия Кремля (в частности, угрозы РФ США и странам НАТО), а также уровень будущего могущества России во всем мире. «Россия стремится не только уничтожить украинскую государственность, но и контролировать другие государства в регионе, такие как Беларусь и Молдова, и наконец объединить российские военные достижения на территории бывшего Советского Союза. Путин все еще стремится нейтрализовать НАТО и подорвать [влияние] США. Кремль пытается сплотить российское общество для длительной борьбы с Западом», — перечисляет такие цели Москвы аналитик ISW. К тому же сохранение Россией своих достижений в Украине увеличит риск применения ядерного шантажа со стороны других государств. Любое мирное соглашение с Россией, согласно которому Кремль сохранил бы свои «успехи» в Украине, будет означать, что Запад подвергся ядерному шантажу РФ. «Это нанесло бы вред, а не помогло бы США в конкуренции с Китаем, поскольку Китай, безусловно, усвоил бы этот урок», — отмечает Наталья Бугаева.

По ее мнению, лучшей инвестицией для Запада была бы возможность позволить Украине быстрее добиться решающей победы, чем позволить России продолжать длительную войну (либо из-за отсутствия действий Запада, либо из-за давления на Украину и склонению к уступкам) — войну, «которая, вероятно, является лучшим шансом Кремля достичь своих максималистских целей в Украине».

В этом контексте Бугаева также развенчивает несколько распространенных на Западе мифов, работающих на закрепление нарратива Кремля о продолжительной войне. «США сталкиваются с длительной войной в Украине»: это неверная формулировка, отмечает эксперт. Она напоминает, что вторжение России в Украину не является продолжительной войной для Америки, поскольку США не участвуют в этой войне, а лишь поддерживают Украину. «США также не ведут прокси-войну, а Запад и Украина не затягивают и не расширяют эту войну — это делает именно Россия», — подчеркивает аналитик. По ее словам, именно выбор Украины и ее народа сопротивляться геноцидным усилиям России является тем, от чего отталкиваются и решения Запада, а не наоборот. Украина защищалась бы от вторжения России в 2022 году даже при отсутствии поддержки со стороны своих партнеров — но ценой бОльших территорий и большего числа человеческих жизней, отмечает Бугаева. Она напоминает западной аудитории, что даже в 2014 году, когда военный потенциал Украины и готовность Запада противостоять России были минимальными, наскоро снаряженные украинские добровольцы бросились на передовую, чтобы бороться с российской агрессией.

«Таким образом, США рискуют столкнуться с той же проблемой и с теми рисками эскалации, но в худших условиях, если они не помогут Украине освободить свой народ и территорию путем серии последовательных контрнаступательных операций», — резюмирует эксперт.