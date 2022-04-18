Близка ли развязка? Политики и эксперты прогнозируют сроки окончания войны России против Украины 18 апреля, 20:07 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг на фоне поврежденного обстрелами здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Война России против Украины длится уже почти два месяца. Еще в конце марта Минобороны РФ заявило о намерении сосредоточиться на «освобождении» Донбасса, после чего войска страны-агрессора отступили из-под Киева.

По данным Госпогранслужбы, с 24 февраля в Украину вернулось больше 1 млн человек, несмотря на то, что война продолжается, а бои за Донбасс могут быть даже более жестокими и масштабными, чем бои в окрестностях Киева.

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Главный вопрос: сможет ли Украина победить и какой ценой? Второй по значимости вопрос: когда закончится война?



НВ собрал прогнозы экспертов о возможных сроках окончания российского вторжения.

Почему мирные переговоры безуспешны

Профессор политологии Школы права и дипломатии им. Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер в своей колонке для Washington Post подчеркивал, что проблема мирных переговоров Украины и России заключается в том, что обе стороны считают, что они могут победить в войне.

«Несмотря на то, что у России больше людей и техники, последний месяц продемонстрировал, что желание украинцев сражаться за свою родину намного сильнее, чем у российских призывников. Армия России слишком рассредоточена и вынуждена выделять слишком много сил на защиту находящихся под угрозой линий снабжения. С каждым днем ​​войны потери россиян растут, а способность их сил поддерживать сплоченность ослабевает», — перечисляет он аргументы в пользу вероятной победы Украины.

Дрезнер также добавляет, что «нет никаких доказательств того, что российские силы улучшили свою координацию или логистику» и что «учитывая скорость, с которой русские генералы гибнут на передовой, возможно, не найдется компетентного российского руководства», чтобы изменить ситуацию.

По его словам, «ужасающее число жертв и боль экономических санкций будут изнурять Россию, особенно если Украина приобретет более сложную военную технику у НАТО и других союзников и партнеров».

Однако для России нарратив об успехе может быть создан с такой же легкостью, отмечает Дрезнер.

«Российские войска очень близки к созданию сухопутного моста между Крымским фронтом и Донбасским фронтом. Если Мариуполь будет захвачен, то российская армия может сосредоточиться на окружении украинских войск в восточной части страны», — объясняет он.

Дрезнер добавляет, что «артиллерия дешевая» и «Россия может использовать Мариуполь в качестве сценария, необходимого для смягчения Харькова и Киева».

Кроме того, Россия контролирует информацию, распространяемую внутри нее, хотя и проиграла глобальную информационную войну. «А это значит, что простые россияне будут поддерживать Путина и обвинять Запад во всех экономических трудностях», — объясняет он.

«Со временем общественность Европы устанет от больших потоков беженцев и стремительного роста цен на газ. Вопрос не в том, победит ли Россия, а в том, сколько украинских партизан будет убито при этом», — заканчивает Дрезнер описание развития событий в пользу России.

По его словам, обе версии «довольно убедительны», поэтому, пока обе стороны не согласятся с одной из них, мирные переговоры к окончанию войны не приведут.

«Победа» к 9 мая

В начале апреля CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с последними выводами разведки США сообщил, что Россия намерена сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины до начала мая.

«Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров», — процитировал также канал представителя европейского министерства обороны.

При этом американские и европейские чиновники заявляли, что любые сроки, которые Москва может установить на словах, не меняют реальности, и что Россия, похоже, готовится к перспективе затяжного конфликта.

По мнению заслуженного профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, новый этап войны обещает быть гораздо более тяжелым для Украины.

По его словам, хотя российские силы сильно истощены и должны сделать выбор, на чем сосредоточить свои усилия, даже половина первоначальных российских сил по-прежнему значительна, и теперь перед ними стоит меньше задач, и их легче выполнить.

По его словам, анализ, проведенный вашингтонским Институтом изучения войны, предполагает, что ближайшей задачей России будет взятие города Славянск с населением 110 тысяч человек.

«Взятие Славянска станет первым шагом к более амбициозной цели — отрезать украинские силы на востоке Украины. Славянск готовится к бою, многие его жители эвакуированы. Как отмечает ISW: „Если российские силы вообще не смогут взять Славянск, лобовые атаки России на Донбассе вряд ли смогут самостоятельно прорвать украинскую оборону, а кампания России по полному захвату Луганской и Донецкой областей, скорее всего, потерпит неудачу“», — пишет Фридман.

По его словам, если этот анализ верен, новый этап войны может иметь решающее значение, хотя очередная украинская победа и не приведет к вытеснению россиян с территории Украины,

«Тем не менее, даже если Россия получит территорию, которую она стремится получить на Донбассе, и подготовится к решающей оборонительной битве, по-прежнему остается вопрос о характере путинского эндшпиля. С самого начала наиболее сбивающим с толку аспектом этой войны была непоследовательность российской стратегии. Разрыв между заявленными целями и доступными возможностями был достаточно велик, когда война началась, но теперь он увеличился еще больше, особенно после поражения в первом раунде войны», — подчеркивает Фридман.

По его словам, у Путина больше нет надежд на присоединение Донбасса с минимальными потерями.

«Несмотря на все его разговоры об исторически близких связях, его братский подход можно сравнить только с отношениями Каина и Авеля. Захват Донбасса сейчас означал бы угнетение враждебного населения, восстановление разрушенных городов и защиту от будущих военных действий Украины», — объяснил эксперт.

При этом он допускает возможность, что Путин «потеряет интерес к захвату земли, но удовлетворит себя деиндустриализированной и обедневшей Украиной, с травмированным населением и разрушенной инфраструктурой».

«Есть предположения американской разведки, у которой, похоже, есть хорошие источники, что Путин поставил перед российскими войсками задачу завершить всю операцию к 9 мая, годовщине окончания Второй мировой войны, и обозначить ее, как обычно, большим парадом в Москве. Предстоит еще один раунд интенсивных военных действий, но, если он потерпит такую ​​же неудачу, как и в первом раунде, то, возможно, ему остается только полюбоваться на беспорядок, который его силы устроили в Украине к 9 мая, и положить этому конец», — предполагает Фридман.

Тем временем старший научный сотрудник американского центра военно-морского анализа Майкл Кофман на своей странице в Twitter выразил мнение, что, учитывая время, которое Россия тратит на перегруппировку и восстановление боеспособности своих сил, дата 9 мая «вызывает скептицизм как основной фактор».

Трейси Герман, профессор кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, сказала The Guardian, что Россия, возможно, уже увеличила количество батальонов на востоке Украины «с 30 до 40 за последние дни» — и война на один фронт «может быть более достижимой (целью — ред.) и может обеспечить Путина чем-то, что можно назвать победой».



«Месяцы или даже дольше»

CNN со ссылкой на двух европейских чиновников сообщал, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил европейским союзникам, что российское вторжение в Украину может продлиться до конца 2022 года. Все больше чиновников приходит к выводу, что в короткие сроки война не закончится, отмечает канал.

Многие из беседовавших с CNN чиновников заявили, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война, но, по словам нескольких из них, нет никаких признаков, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились. По их мнению, маловероятно, что Путин будет заинтересован в дипломатических переговорах, если не потерпит поражение на поле боя.

Представление о войне как о долгосрочном вторжении сильно отличается от оценок в первые дни войны, когда ожидалось, что Россия захватит Киев.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в четверг, 14 апреля, что боевые действия в Украине, вероятно, будут «затяжными» и будут продолжаться «месяцы или даже дольше».



Некоторые члены Конгресса и их помощники начинают делать сравнения с Корейской войной, которая длилась три года.



Двое других европейских чиновников заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины, где, как ожидается, российские войска начнут новое наступление, могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.



Глава госдепартамента Блинкен, заявил, что «обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его задачи вращаются вокруг того, как лучше всего остановить ее (войну в Украине — ред.) как можно быстрее».

Тем временем журналист Дэн Саббах пишет в статье для Guardian, что президент Зеленский неоднократно требовал от Запада большего количества и лучшего оружия, так как того, что было предложено — по крайней мере публично — недостаточно.

По его мнению, вопрос для Запада, за который Украина фактически ведет опосредованную войну, заключается в том, следует ли увеличить поставки, чтобы Киев мог переломить ситуацию на суше, вытеснить российские войска из Херсона в районе устья Днепра на юге и оттеснить оккупантов обратно в другие районы Донбасса.

По словам Саббаха, отказ от поставок истребителей российской разработки из стран-членов НАТО восточного блока говорит о том, что США, в частности, нервничают не только из-за того, что могут спровоцировать непредсказуемый Кремль, но и из-за слишком сильного изменения баланса. Он отмечает, что в случае улучшения своего военного положения Киев мог бы попытаться вернуть территории Донбасса, оккупированные с 2014 года, где оборона Москвы может быть более жесткой.



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