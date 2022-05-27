«Колоссальный просчет Москвы». Колумнист Bloomberg проанализировал перспективы окончания войны и назвал лучшую для Украины 27 мая, 10:39 Сюжет Цей матеріал також доступний українською 52-летняя Надежда Коваленко в своей поврежденной обстрелом квартире в Попасной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Война России против Украины, продолжающаяся уже три месяца, фактически превратилась из попытки Путина захватить Украину за короткий срок в борьбу на истощение, которая может продолжаться долго.

НВ публикует перевод статьи колумниста Bloomberg Андреаса Клута о возможных сценариях окончания войны, только один из который содержит «проблеск надежды».

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Неудавшийся блицкриг и переход к войне на истощение

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Через три месяца после неспровоцированного нападения России на Украину война вступает в новую фазу. Это изменение требует от всех участников — Кремля, а также Киева и его сторонников на Западе — переосмысления сценариев, целей и стратегий.

Для агрессора, как представляется, все возможные исходы имеют оттенок ужаса — признак того, насколько колоссально просчиталась Москва. Для защитников большинство сценариев также ужасны. Но один предлагает проблеск надежды.

Первую фазу войны, начавшуюся 24 февраля, можно назвать «Шок без трепета». Президент России Владимир Путин приказал своей армии вторгнуться, бомбить и уничтожить Украину со всех сторон, а также убить своего коллегу в Киеве Владимира Зеленского. Шокируя украинцев, Путин рассчитывал вызвать у них благоговейный трепет.

Вместо этого они стали нацией героев, от Зеленского («Мне нужны боеприпасы, а не поездка») до всех мужчин, женщин и детей, которые пожертвовали собой и вместе выступили против российского натиска. Символом воли страны к сопротивлению стала Азовсталь — сталелитейный завод в ныне разрушенном Мариуполе, который украинцы какое-то время защищали несмотря ни на что.

Этот этап закончился в этом месяце. Понимая, что эта война не будет ни быстрой, ни легкой, Путин приказал своим войскам сосредоточиться на захвате «только» востока и юга Украины. В Мариуполе эвакуировали последних оставшихся украинцев с Азовстали. Россия концентрирует свою огневую мощь для новой и более целенаправленной атаки. Украина, получая оружие и боеприпасы с Запада, готовится дать отпор.

Таким образом, Фаза 2, скорее всего, будет менее динамичной и более тяжелой — меньше похожей на блицкриг и больше на войну на истощение, напоминающую окопы Первой мировой войны. Я предполагаю, что каждая сторона будет приобретать, терять и отвоевывать территории в бесконечном столкновении воль, которое только приведет к тотальным разрушениям.

Сценарии победы Украины и России и патовая ситуация

Как же тогда может выглядеть Фаза 3 и, в конечном счете, конец войны? Решительный военный исход кажется маловероятным — и, возможно, даже нежелательным.

Если россияне «победят» — то есть если они разгромят украинскую армию, — они расчленят или ликвидируют Украину как страну и подчинят себе большую часть ее населения. Но у россиян это не получится, потому что Украина с каждым днем ​​получает все больше и больше оружия и продержится.

Если бы украинцы «выиграли», они отбросили бы россиян, по крайней мере, за линию фронта, на которой они стояли 23 февраля. Но это было бы катастрофическим провалом, который Путин не смог бы скрыть от своего населения. Он бы опасался за свое политическое и физическое выживание, которое он переопределил бы как экзистенциальную угрозу российскому государству. Это сценарий, при котором он может «эскалировать для деэскалации», нанося тактические ядерные удары до тех пор, пока Украина не сдастся.

Это был бы худший из всех исходов, в который, возможно, был бы даже вовлечен Запад. Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что украинцы, наверное, все равно не смогут вытеснить российские войска. Чтобы этого избежать, Россия все еще может мобилизировать слишком много обычных военных сил.

Таким образом, в более вероятном сценарии война затянется и все больше будет выглядеть как патовая ситуация. Это тоже было бы катастрофой для обеих сторон.

Большая часть Украины будет разрушена, а другие регионы не смогут начать восстановление. Миллионы украинских беженцев — в основном женщин и детей — не смогут вернуться, и им придется начать новую жизнь в Западной Европе и других местах. В конце концов, отцы и мужья дома будут стремиться воссоединиться с ними. Украина, даже получив миллиардную помощь Запада, так и не сможет развиваться.

Тем временем Россия на неопределенный срок останется международным изгоем, которым она является сейчас. Остальная Европа постепенно отвыкнет от ее ископаемого топлива, перекрыв денежный кран Кремля. Комплектующие и технологии не будут попадать в Россию, а талантливые люди будут уезжать. Страна станет нищей и тоталитарной антиутопией.

Сценарии взаимных уступок

Поэтому рано или поздно полное истощение подтолкнет обе стороны к переговорам. Как всегда, каждый будет стараться начинать переговоры удерживая как можно больше территории, что сделает подготовку еще более варварской и кровавой. Но после этого будут взаимные уступки.

Что бы сейчас ни говорил Киев, на возвращение Крыма, Луганска или Донецка рассчитывать не приходится. Путин аннексировал первый и признал «Л/ДНР» «народными республиками» с очевидной целью их поглотить. Он не сможет отказаться от них и по-прежнему будет заявлять о победе на территории России. Но Киев должен настаивать на том, чтобы сохранить за собой берег Черного моря, иначе Украина в долгосрочной перспективе окажется не имеющей выхода к морю и беззащитной.

Где бы ни проходила последняя линия противостояния, реальный вопрос заключается в том, как будет выглядеть прекращение огня, перемирие или прекращение боевых действий. Одна из возможностей — корейская модель. Как и на этом полуострове с 1953 года, никакого мирного договора не будет, а будет только взаимное отчаяние, которое приведет к прекращению боевых действий вдоль какой-то демилитаризованной зоны.

Но такой исход был бы гораздо менее перспективным для Украины, чем для Южной Кореи. Обоим постоянно угрожают ядерным оружием тоталитарные соседи. Но Южная Корея, в отличие от Украины, находилась под явной защитой США и постепенно стала блестящей экономической и культурной державой, которой она и является под этой американской эгидой. Украине настолько же явно будет не хватать защиты со стороны НАТО, потому что Запад хочет избежать Третьей мировой войны.

Другой сценарий — финская модель. В Зимней войне 1939−1940 годов Финляндия остановила советское вторжение и сохранила свою независимость в обмен на уступку части территории СССР. Но этот успех был достигнут ценой компрометации ее суверенитета: она стало нейтральным буферным государством, которое координировало свою внешнюю политику с Москвой — квази-независимость, уничижительно называемая «финляндизацией».

Со временем Финляндия стала историей успеха, которой она является сегодня. Она имеет сильную национальную идентичность, любит свободу и готова за нее бороться. После холодной войны она вошла в Европейский союз. В этом году она, наконец, почти наверняка вступит в НАТО. Поэтому в долгосрочной перспективе финская модель более перспективна для Украины, чем корейская или любая другая.

И все же украинцам, как и финнам во времена холодной войны, вероятно, пришлось бы ждать своего счастья десятилетиями. Зеленскому или кому-либо другому нелегко было бы продать это травмированному населению, жаждущему справедливости.

Разрушительная реальность путинской войны заключается в том, что в обозримом будущем она может привести только к беспорядочным и трагическим последствиям. Решено будет немного или ничего. Успех как таковой будет заключаться в избежании еще худших катастроф.



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