«Путин не отказывается от планов». Война России против Украины будет затягиваться и может продолжаться до конца года — представитель разведки 27 мая, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от своих планов, потому война России против Украины будет затягиваться, заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают», — сказал он.

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Скибицкий напомнил, что 11 сентября в России единственный день голосования – к этой дате привязывают возможность проведения так называемого «референдума» или других мероприятий на оккупированных территориях.

«7 октября день рождения Путина, ему 70 лет и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс», — сказал он.

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