Премьер-министр Польши не исключает, что война России против Украины может затянуться на несколько лет 14 апреля, 12:56 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Война России против Украины может затянуться на несколько лет, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину», — сказал Моравецкий телеканалу NBC News.

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Отвечая на вопрос, может ли война продолжаться несколько лет, премьер ответил утвердительно.

Комментируя масштабную утечку секретной информации США, Моравецкий заявил, что все еще доверяет американским спецслужбам.

«Жаль, но такие вещи случаются», — сказал он.

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По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV в конце февраля рассказывал, что экономических ресурсов в РФ вести боевые действия в нынешнем темпе хватит до 2025 года, военного ресурса — до 2026 года, а человеческого — до 2030 года.