Ожидается в июне-июле. Что известно о будущем контрнаступлении ВСУ и новой серии неудач российских оккупационных войск 18 мая, 15:42 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Контролируемый взрыв боеприпаса в освобожденной Бородянке Киевской области, 17 мая (Фото:REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

Российским оккупантам не удается окружить украинских бойцов на Донбассе, а в некоторых местах ВСУ переходят в контрнаступление.

НВ рассказывает, что на данный момент известно о большом украинском контрнаступлении и главных неудачах рашистов.

Большое контрнаступление не раньше середины июня

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в начале мая заявил, что большое контрнаступление Вооруженных сил Украины возможно не ранее середины июня.

«Контрнаступление возможно при условии накопления большого количества западного оружия, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад, полностью вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. По срокам поставок, раньше середины июня я бы даже не говорил, что это возможно. Скорее всего, это вторая половина июня — июль», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Арестович также заявил, что первое оружие, которое может остановить врага, придет в конце мая — начале июня.

А бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес 11 мая заявил в эфире CNN, что "россияне уже приблизились к кульминации".

«Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля», — предположил Ходжес.

Ограниченные контрнаступления ВСУ

Тем не менее, менее масштабные контрнаступления ВСУ происходят уже сейчас.

14 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о контрнаступлении украинских сил на Изюмском направлении.

«Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные Силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает», — сказал Синегубов.

При этом он призвал жителей недавно освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой, так как «отступая, враг заминировал абсолютно все — дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кроватки».

О контрнаступлении украинских сил на Харьковском и Изюмском направлениях еще 5 мая сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

А 15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.

16 мая высокопоставленный представитель Пентагона рассказал во время брифинга, что американские 155-мм гаубицы M777, поставленные Украине в рамках военной помощи США, позволяют ВСУ усилить свое контрнаступление.

В частности, он напомнил, что на Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. Так, 16 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что при штурме Горской громады в Луганской области российские оккупанты были вынуждены отступить.

По его словам, оккупантов также выбили в районе Сиротино близ Северодонецка.

«Потери врага — многочисленны», — подчеркнул Гайдай.

По словам представителя Пентагона, украинские военные «вытесняют россиян на восток и на север, и мы считаем, что на это особенно влияют гаубицы (поставленные США M777 — ред.), особенно в Харькове».

А глава областной военной администрации в Сумской области Дмитрий Живицкий подчеркнул, что оккупанты обстреливают Сумскую область почти вдоль всей 500-километровой государственной границы с Россией и выразил убеждение, что обезопасить людей от риска быть убитыми или расстрелянными артиллерией может только контрнаступление на территорию РФ, хотя Украина не планировала воевать на территории другого государства.

«Понятное дело, что нужно атаковать россиян на их территории, что не совсем отвечает планам обороны Украины. Мы — мирное государство, и никогда не воевали на территории других государство, но думаю, что высшим военным руководством будут приняты соответствующие решения для того, чтобы обезопасить наших граждан от риска быть убитыми или расстрелянными артиллерией у себя дома, в Сумской области, в 10−20 километрах от границы», — заявил он в интревью Радио НВ.

Последние неудачи россиян

Еще в конце апреля исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявлял, что Российская Федерация продолжает медленное наступление на востоке Украины, но оцепить украинские войска не удастся.

«Очень многие аналитики говорят, что на восточном фронте российское наступление продолжается, имеет определенные успехи, но оно очень медленное. <...> Украинцы умело держат оборону, умело отходят с каких-то позиций и держатся до последнего. Например, [российский террорист Игорь Гиркин, известный всем как] Стрелков делает вывод, что того большого окружения, на которое надеялись россияне, не произойдет», — рассказал Михайлов в эфире Радио НВ.

России для захвата Донбасса в таком темпе понадобится несколько месяцев, считает исследователь CIT, но за это время Украина уже пойдет в контрнаступление.

«В лучшем для России случае через несколько месяцев украинские войска будут выдавлены из Донбасса, но не оцеплены, не уничтожены. За это время Украина сможет, используя ленд-лиз, подготовить новые части и уже проводить мощные контрнаступления», — добавил он.

17 мая военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире Радио НВ, что то, что российским оккупантам не удается окружить украинские силы на Донбассе — «это уже констатация факта».

«Мы будем наблюдать такое же явление, такие отчаянные попытки еще несколько дней. Но надеюсь, что все же наступательный порыв противника ослабнет, потому что невозможно совершать атаки в течение месяца, не имея никакого успеха или имея такой успех, который нивелируется теми потерями, которые понес враг», — сказал Грабский, комментируя попытки оккупантов продвинутться в направлении Северодонецка.

Он подчеркнул, что российским войскам не только не удается окружить украинские силы на Донбассе, но и «не удается и минимальная цель на сегодняшний день — окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, несмотря на отчаянные попытки продвинуться в любом направлении».

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