Есть факторы неопределенности. Пока трудно увидеть конец войны России против Украины — командующий силами обороны Финляндии 6 марта, 14:07 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 6 марта командующий силами обороны Финляндии, генерал Тимо Кивинен заявил, что трудно увидеть конец войны России против Украины.

Об этом сообщает Мtvuutiset.

По его словам, воля украинского народа защищать свою страну, терпимость общества к кризисам, а также военная, финансовая и политическая поддержка Запада стали ключевыми факторами в оборонительной битве.

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По словам Кивинена, Украина получила такую ​​поддержку, которая удивила Россию.

«Понятно, что в нынешней ситуации поддержка Украины должна быть продолжена», — сказал он.

Однако, по его словам, длительная война и растущие потери обеих сторон являются факторами неопределенности, которые также влияют на ее продолжение.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что война РФ против Украины может завершиться в 2023 году.

23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.