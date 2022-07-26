Умогилить Путина. Когда Украину ждет еще одна война с РФ, которая покончит с московским империализмом — военный эксперт

26 июля, 17:03
Военные из батальона Карпатская Сечь готовят мишени с портретом российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Военные из батальона Карпатская Сечь готовят мишени с портретом российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, когда Украину ждет еще одна война с Россией, которая покончит с московским империализмом.

Он отметил, что украинским военным удалось стабилизировать фронт, но, по его мнению, «говорить, что перелом в войне наступит очень быстро, некорректно».

https://www.youtube.com/watch?v=VwRicJ_71RI&t=1s

По словам Черника, «Путин еще надолго и прекрасно осознает, что проиграть в Украине — потерять жизнь».

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«Поэтому у меня нет оптимизма, что эта война закончится быстро. Более того, склонен к концепции, что к осени активная фаза боевых действий стихнет, наступит какая-то настоящая оперативная пауза, потому что сейчас никакой оперативной паузы на самом деле не было, только понижение артиллерийского влияния, однозначно благодаря системам HIMARS. А потом, спустя какое-то время, полгода-год, трудно сказать, может пять, а то и 10, повторная и конечная российско-украинская война, которая должна умогилить московский империализм как таковой, третьего не дано. Либо мы их, либо они нас», — заявил военный эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные действия могут завершиться до конца года.

О том, что закончить войну до конца года «совершенно возможно» заявлял также министр обороны Украины Алексей Резников.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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