«Давайте разрушим все, что можем». У Герасимова есть концепция глобальной, комплексной, тотальной войны — Климкин 10 февраля, 16:32 Валерий Герасимов возглавил оккупационные силы России в Украине 11 января (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV заявил, что у главы российских оккупационных сил в Украине Валерия Герасимова есть концепция тотальной войны.

«Не просто так Герасимов снова назначен руководителем всего того, что российская армия делает по отношению к Украине. У него есть концепция глобальной, комплексной, тотальной войны. И это означает, что задействованными одновременно должны быть все инструменты — не только военные, но и экономические, и в частности гибридные — информационные», — сказал Климкин Radio NV.

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Бывший министр иностранных дел Украины прогнозирует в ближайшие недели российские информационные кампании в Украине и на Западе, «которые будут кому-то разрывать мозг».

«Просто изменить ситуацию военным путем они уже не могут. … Но это значит, что они будут идти по пути „а давайте разрушим все, что можем“ — и физически, но также и ментально. Я абсолютно уверен, что это будет логика России. Вы увидите российские трюки, я думаю, что в ближайшие недели даже», — заявил он.

11 января Минобороны РФ объявило, что вместо Сергея Суровикина командовать группировкой российских войск в Украине будет глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

16 января украинская военная разведка сообщила, что Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта.

По данным Bloomberg, Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

6 февраля издание Financial Times сообщило, что новое масштабное наступление РФ начнется в течение 10 дней.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

10 февраля после ночной атаки дронов Россия провела новую ракетную атаку.

По данным Воздушных сил украинские военные сбили 61 из 71 ракеты.