Генерал США: Россия потеряет возможность атаковать Украину за 10 дней 15 марта, 04:02 Цей матеріал також доступний українською РФ не хватает времени, человеческих ресурсов и боеприпасов — Ходжес (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, считает, что за 10 дней у России закончатся возможности активно наступать в Украине.



В эфире американского телеканала MSNBC он отметил, что для достижения своих целей агрессору не хватает времени, человеческих ресурсов и боеприпасов.

«При условии, что мы на Западе не только продолжим, но и усилим поставки необходимого для Украины, чтобы они уничтожали артиллерию, армию и отражали ракетные удары РФ, то через 10 дней, и это моя оценка, россияне пройдут точку невозврата, когда больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне», — убежден Ходжес.

По его словам, в этой борьбе Украине нужно суметь выстоять до того момента, когда у России закончатся возможности воевать, имея в виду ситуацию кульминации, после которой уже не имеет смысла вести боевые действия.

Сообщалось, что почти все «успехи» российских оккупантов зашли в тупик, и наступление России на Украину застопорилось.

Также появилась информация, что РФ запросила у Китая военную и финансовую помощь, в том числе военные сухпайки, на фоне полномасштабного вторжения в Украину.



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