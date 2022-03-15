Генерал США: Россия потеряет возможность атаковать Украину за 10 дней

15 марта, 04:02
Цей матеріал також доступний українською
РФ не хватает времени, человеческих ресурсов и боеприпасов — Ходжес (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

РФ не хватает времени, человеческих ресурсов и боеприпасов — Ходжес (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, считает, что за 10 дней у России закончатся возможности активно наступать в Украине.

В эфире американского телеканала MSNBC он отметил, что для достижения своих целей агрессору не хватает времени, человеческих ресурсов и боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=RgZ36-gBAFo

«При условии, что мы на Западе не только продолжим, но и усилим поставки необходимого для Украины, чтобы они уничтожали артиллерию, армию и отражали ракетные удары РФ, то через 10 дней, и это моя оценка, россияне пройдут точку невозврата, когда больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне», — убежден Ходжес.

Читайте также:

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque) «Позаботимся, чтобы было оружие». США предоставят Украине деньги, продукты и ждут беженцев — Байден

По его словам, в этой борьбе Украине нужно суметь выстоять до того момента, когда у России закончатся возможности воевать, имея в виду ситуацию кульминации, после которой уже не имеет смысла вести боевые действия.

Сообщалось, что почти все «успехи» российских оккупантов зашли в тупик, и наступление России на Украину застопорилось.

Также появилась информация, что РФ запросила у Китая военную и финансовую помощь, в том числе военные сухпайки, на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Агрессия РФ Бен Ходжес Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ