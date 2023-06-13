Путин не согласится прекратить войну до выборов в США — Боррель

13 июня, 22:08
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Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров о прекращении российского вторжения в Украину до выборов в США.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Onda Cero.

Боррель рассказал, что все лидеры, которые ездили к Путину, вернулись с одним и тем же ответом, что «у него есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не достигнет, он не остановит войну».

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Глава дипломатии ЕС утверждает, что Путин, возможно, ждет, когда пройдут выборы в США. Он также убежден, что война пошла бы совсем по-другому сценарию, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не республиканец Джо Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны, если контрнаступление ВСУ будет успешным.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Жозеп Боррель

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