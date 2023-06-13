Путин не согласится прекратить войну до выборов в США — Боррель
Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров о прекращении российского вторжения в Украину до выборов в США.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Onda Cero.
Боррель рассказал, что все лидеры, которые ездили к Путину, вернулись с одним и тем же ответом, что «у него есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не достигнет, он не остановит войну».
Глава дипломатии ЕС утверждает, что Путин, возможно, ждет, когда пройдут выборы в США. Он также убежден, что война пошла бы совсем по-другому сценарию, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не республиканец Джо Байден.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны, если контрнаступление ВСУ будет успешным.