Если украинская армия остановится на границах Украины, войну это не остановит — Преображенский 21 ноября, 18:33 Надорванный советский флаг на разрушенном Антоновском мосту в Херсоне (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ заявил, что если украинская амия остановится на границах Украины, это не остановит войну.



На вопрос во время интервью НВ, придется ли украинской армии заходить на территорию России, Преображенский ответил:

«К сожалению, да. Если украинская армия остановится на границах Украины, войну это не остановит. Пока Путин убежден, что никакого другого варианта окончания войны, кроме уничтожения Украины нет».

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Он отметил, что есть большая группа политологов и социологов, которые считают, что Путин начал войну, чтобы удержать власть, и он начнет переговоры, так как такой масштаб изоляции и постоянная военная угроза будут расшатывать его режим, который и без этого является хрупким.

«Но, я не считаю, что Путин начал войну ради удержания власти. Я думаю он руководствуется сверхидеей, а отнюдь не прагматизмом. И, соответственно, он и дальше будет жертвовать страной ради сверхидеи», — добавил Преображенский.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

