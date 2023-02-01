Долго ли продлится война РФ против Украины — прогноз экс-посла США Хербста

1 февраля, 19:29
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Украинские военные в Донецкой области, 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные в Донецкой области, 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью NV ответил на вопрос, долго ли продлится война России против Украины.

«По моим ощущениям, украинцы не готовы терпеть контроль России над любой из своих территорий, потому украинцы будут драться за свободу своей земли сколько потребуется, а западные союзники помогать им средствами для борьбы, и украинцы в конечном счете победят. Как долго это будет длиться, сложно предугадать, многое решается на полях боев, но, думаю, эта война с нами надолго», — сказал Хербст NV.

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В конце января экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV прогнозировал, что война России против Украины может продолжаться еще два-три года.

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В середине января Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, согласно которому более 95% украинцев уверены в победе над Россией, более 60% ожидают окончания войны в течение года или раньше. Более 13% опрошенных говорят, что на это уйдет несколько месяцев.

Перед этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.

В середине декабря австрийский военный аналитик Том Купер в интервью NV спрогнозировал, что война России против Украины не закончится в 2023 году и будет продолжаться гораздо дольше.

То, что война будет продолжительной прогнозировал в декабре и нардеп из фракции партии Голос, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV Война в Украине Джон Хербст Российско-украинская война Война России против Украины когда закончится война

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