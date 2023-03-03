Затягивание войны. Почему на Мюнхенской конференции говорили о неутешительном варианте — объясняет Пристайко. 3 марта, 14:31 Украинские военные стреляют из гаубицы FH-70 в Запорожской области, 2 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью NV объяснил, почему на Мюнхенской конференции безопасности обсуждали неутешительный вариант затягивания войны в Украине.

Как сказал Пристайко, это связано с тем, что для части европейских стран война в Украине является дискомфортом, но не угрожает их безопасности.

«Неспособность мирных обществ мобилизоваться в военное положение – это то, что мы с вами наблюдаем. Всем хотелось бы, чтобы эта проблема исчезла сама собой, была подальше от них, с минимальными затратами. Ну, и хотелось бы, чтобы Украина тоже осталась, но уже как будет», — сказал посол Украины в Великобритании.

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Он подчеркнул, что для стран Балтии и Польши так вопрос не стоит, поскольку, в частности, в Польше, понимают, что они могут быть следующими.

« Великобритания, которая не является членом ЕС, активно ищет свое место в глобальном мире, она так для себя эту ситуацию не видит. Она спокойно готова перенести определенные трудности, вы видите, что здесь растет стоимость жизни, экономика не в лучшем состоянии. Но вместе с тем Великобритания делится всем, что у них есть, оказывая поддержку нам во всех начинаниях», — сказал Пристайко.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что следует готовиться к длительной войне в Украине.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский и призвал мир предоставить Украине нужное оружие как можно скорее.