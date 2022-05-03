Орбан заявил, что Россия планирует закончить войну 9 мая — Папа Римский 3 мая, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Виктор Орбан и Папа Римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины Черноморский порт», — сказал он.

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По словам Франциска, он «настроен пессимистично».

«Но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — сказал он.



Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

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