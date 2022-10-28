Победа требует времени, но она непременно будет — Кулеба 28 октября, 22:50 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что война будет продолжаться до победы Украины над Россией. Он также подчеркнул, что победа требует времени.

«Эта война будет длиться столько, сколько будет необходимо для победы Украины, которая непременно настанет. Мы делаем все, чтобы эта война закончилась нашей победой, как можно быстрее», — сказал он в интервью ТСН.

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Кулеба напомнил, что в начале войны оптимисты считали, что Украина продержится не более недели, а пессимисты утверждали — 2−3 суток и все закончится. Министр добавил: Киев считал необходимым продержаться минимум неделю.

«Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год — это уже другой вопрос, но победа непременно будет», — подчеркнул украинский министр.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться.