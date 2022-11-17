«Эта война слишком затянулась». Как завершать боевые действия и когда Украина может пойти на переговоры с агрессором — литовский дипломат 17 ноября, 15:16 Эксклюзив НВ Украинский военный (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook)

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире Радио НВ заявил, что не должно быть ограничений в поставках дальнобойного вооружения Украине.

«Это асимметрия в способностях: не только в количестве, но и в качестве. Если у россиян есть дальнобойная артиллерия или даже крылатые, баллистические ракеты, а в украинской стороны этого нет, то, конечно, трудно в театре боя не только удержать позиции, но и как-то продвинуться вперед. Объективно не должно быть этих ограничений», — считает Линкявичюс.

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Также он добавил, что украинцы удачно стирают «красные линии», по какой территории бить желательно или нет:

«Если кто-то в мае спросил бы, возможно ли теоретически атаковать объекты в Крыму, наверное, засомневались бы перед ответом. А сейчас как-то Крым не является таким табу, по-моему. Тем более, что уже сама жизнь к этому ведет. И это очень хорошо, что россияне не чувствуют себя безопасно на этих всех оккупированных территориях».

По мнению дипломата, войну нужно как можно скорее завершать, в первую очередь для того, чтобы избежать жертв украинцев. Но это и головная боль для европейцев, считает он:

«Снабжение тоже является большим вызовом. Сколько это все может продолжаться? Надо как-то завершать. А завершать можно уже не ограничивая себя в очевидных моментах, как предоставление оружия. <...> Слишком затянулась эта война и ее надо завершать. И завершать решительно, не ограничивая меры своей помощи».

Также Линкявичюс убежден, что никто не должен давить на Украину с рекомендациями начинать переговоры с Россией:

«Я не думаю, что кто-то имеет моральное право говорить Украине, на каких условиях договариваться. Поскольку только украинцы сейчас погибают, они платят эту цену и делают это героически. <...> Я совершенно согласен с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, который сказал, что никто не будет переговариваться за счет суверенитета страны. <...> Я не думаю, что будут приняты какие-то решения за спиной Украины. Это просто невозможно, неприемлемо».