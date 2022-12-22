«ВСУ должны воспользоваться моментом». Россия весной будет сильнее, чем сейчас — интервью с Чалым об окончании войны через месяцы, а не годы 22 декабря, 15:29 Эксклюзив НВ Валерий Чалый был послом Украины в США (Фото:Архив газеты День)

Россия через три месяца будет сильнее, чем сегодня, поэтому ее нужно дожать этой зимой, считает дипломат Валерий Чалый.

Как воспользоваться моментом и вооружить ВСУ, Чалый рассказал в интервью Радио НВ.

— Президент Владимир Зеленский переместился из Бахмута в Вашингтон. Для вас это неожиданный визит?

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— Очевидно, что это важный визит. Да, для меня он неожиданен.

Очевидно было, что сейчас нужно согласовать вопрос следующего этапа войны, о чем сказал господин Кирби из стратегических коммуникаций Белого дома.

Ясно, что формулу этой победы сейчас нужно было персонально согласовать между президентами. Пожалуй, это гораздо лучше сделать при встрече, чем через телефон, который на самом деле не очень надежен. Это полезно, важно, вовремя. Выступление перед Конгрессом, я думаю, что даст также результат.

— А вы считаете, что все эти секретные правительственные линии связи могут прослушивать там русские или китайцы, например? Насколько я помню, выкладывание разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским инициировали сами американцы и предупредили даже об этом.

— Я об этом и говорю. Не будем вдаваться в подробности о прослушивании. Но тогда президент Украины Владимир Зеленский был уверен, что американцы предоставят только свою часть. Как это так, я не понимаю, но его кто-то в окружении убедил. И в результате это было очень неприятно.

Затем неприятно и с нашей стороны было, когда начали раскручивать, что был разговор Джозефа Байдена с бывшим президентом.

Я веду к тому, что персональная встреча очень важна. И она будет, возможно, возможностью для президента Украины восстановить доверие, установить новый уровень доверия. Не восстановить — он уже восстановил его, война помогла в этом.

Это желание не только мое, вероятно, чтобы Байден принял украинскую формулу мира, о которой президент Зеленский не раз говорил. Поверьте мне, в Белом доме еще нет понимания, что именно такая интерпретация является ключевой. Есть много шансов сейчас во время визита и много рисков.

— Каков рискованный сценарий, который может быть в головах у американских политиков?

— Я хочу говорить о шансах. Риски мы все осознаем. Если коротко, буду честным: то, что сказал Кирби, меня настораживает. Он сказал, что нужен откровенный разговор о реализации формулы мира, которую озвучил президент Зеленский. Это уже намек, что «понимаете, вы можете хотеть такую формулу, но есть реальные обстоятельства».

Задача президента — эти реальные обстоятельства сделать такими, чтобы наша формула, украинская, сработала. Напомню, что формула начинается с полной деоккупации территории Украины.

Но для этого нужно, как сказал генерал Залужный, 300 танков, 700 бронированных машин пехоты и несколько сотен артиллерийских систем. Вот собственно что нам нужно. И даже мы не говорим об обороне системы ПВО. Отлично, что можем о Patriot говорить.

Но мы говорим о том, что сейчас нужно пользоваться моментом, чтобы дожать Россию. Россия через несколько месяцев будет сильнее, чем сегодня. Сегодня — окно возможностей. Поэтому все риски, о которых говорится — это и шансы, которыми можно воспользоваться.

— Судя по заявлениям Путина и Шойгу, они идут на эскалацию: не скрывают, что они будут дальше терроризировать Украину. Объявляют об увеличении численности своих Вооруженных сил, объявляют о новых типах вооружения, которые они поставят на дежурство с января 2023 года. Такое ощущение, что мы возвращаемся в точку 24 февраля, когда угроза существованию украинского государства была максимальной. Вы упомянули интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о 300 танках, о 700 БМП и других типах вооружения, в которых нуждается Украина для победы. Какой ответ мы получим?

— Насчет интервью. Я считаю, что там абсолютно понятный посыл: нужно сейчас усилить Украину броней и мы можем достичь результатов гораздо больше, чем, конечно, без этого всего. И воспользоваться этим моментом нужно. Нам нужно усиление сейчас, а не через какой-то период, это во-первых. Что касается всех этих цифр, пусть военные оценивают, там есть каналы связи.

Три элемента, которые помогут пережить не только зиму, но нормально жить и дальше. Первый элемент — это то, что сказал генерал Залужный, сухопутный компонент — танки, артиллерийские системы, бронированные машины БМП. Второй компонент — дальнобойные ракеты и ударные дроны. И третий компонент — поддержка Украины давлением присутствия американских войск в Европе, в том числе 101 штурмовой десантно-парашютной дивизии. Вот они должны показать России, Беларуси: «Попробуйте, суньтесь». Так пережить зиму лучше всего.

Тогда не нужно будет думать об этих обстрелах. Система Patriot, например, это мало для того, чтобы закрыть небо, нужны самолеты. Все это прекрасно знают. Нужны F-16 хотя бы, возможно, другие. Нужны ракеты воздух-воздух, нужны воздух-земля ракеты. Так мы можем закрыть небо.

Эти союзнические решения нужны сейчас. Американские генералы сами говорят, что будет очень плохо упустить этот момент. А для Белого дома это будет еще и поражение политическое.

Потому сейчас идет очень серьезный разговор: что делать в ближайший период? Пока, к сожалению, у нас нет полного понимания таких совместных действий и тех объемов помощи оружием, в которых мы нуждаемся прямо сейчас. Очень надеюсь, что это как-то изменится.

Оборонительные системы не решат вопрос. Одной батареей Patriot вы не закроете небо. Немцы заявляют, что есть три, но они их дают в Польшу: «Дадим и вам, но вы видите нет больше». Значит, нам нужны такие системы, которые били бы по точкам, откуда наносятся удары. То есть атакующие системы.

О прорыве в Москву мы даже говорим, хотя, честно говоря, там уже нужно было что-то сделать. Сейчас на кону стоит действительно очень много: что будет не только с войной, что будет вообще с геополитикой, системой безопасности в мире, вообще, куда будет мир двигаться дальше.

— Перечень того, что уже предоставляют в Вашингтоне, станет импульсом и толчком, чтобы Украина поскорее получила необходимые средства? Как вы думаете?

— Мое мнение, никому его не навязываю. Я считаю, что оборонная тактика, наращивание ПВО, сработает только частично. Вы не сможете закрыть небо на 100%. Patriot — это прекрасно, но одной батареи мало, восемь пусковых установок, 32 ракеты не решают проблему.

Нам нужны вещи, которые сегодня позволят переломить ситуацию окончательно. Основных боевых танков Abrams полно на складах. Leopard-2 — полно. Ладно, Leopard-2 не полно, а Abrams точно полно. Почему не предоставить Украине это, из-за чего? Нам говорили, что это долго учиться. Для Patriot, говорят, тоже много учиться. Дайте танки сейчас, чтобы не учиться.

Если мы упустим этот момент (январь — февраль — начало марта) последствия будут гораздо хуже, затем выравнивать их будет гораздо сложнее. Для этого не нужно быть военным экспертом, это очевидно. Но для этого нужна политическая смелость, вот что нужно сейчас.

Поэтому я не выделял бы ни одну отдельную систему, это все элементы, даже зимняя форма и логистическое обеспечение играют роль. А первое, что играет роль — это не восстановившийся ресурс — это люди, которые сейчас отдают жизнь не только за Украину. Они отдают жизнь за поляков, страны Балтии, даже отдают за немцев жизнь.

Я не хочу, чтобы эта война передавалась на будущее. Есть ли возможность решить это? Есть на самом деле. Это говорю не я, это говорят военные — американские, украинские. Если сейчас вооружить Вооруженные силы Украины так, как им нужно, это шанс закончить эту войну через месяц.

Если этого не произойдет, это растянется на годы. Это не тот сценарий, который нужен Украине.

— Через месяц шанс закончить эту войну, согласитесь…

— При том, что я сказал, что все потребности будут обеспечены, баланс с российской махиной будет установлен. У нас сейчас еще нет баланса, у нас меньше, говорим честно. Мы часто мотивацией, профессионализмом, изобретательностью [наших военных] выравниваем шансы.

Если есть глобальный вызов (а Джозеф Байден, президент США, и Папа Римский уже сказал об этом), то на глобальные вызовы должен быть глобальный ответ. Не Украина одна должна воевать, вы должны воевать с Украиной против этих вызовов. Пока этого не будет, к сожалению, наши прогнозы будут неточными. Если не хотите встать бок о бок воевать напрямую, то дайте все, что нужно. И мы увидим результат. Я очень надеюсь, что какой-то переломный момент наступит.

— Когда мир, смотрящий на бойню в Европе, примет политическое решение о невозможности существования путинского режима и его уничтожении?

— О режиме такой консенсус уже есть. Если говорить о режиме, то консенсус уже есть. А его (Путина — ред.) будут, как анаконду, дожиматься просто. И все. Но это займет больше времени. Нам нужны быстрые решения, потому что мы не можем терпеть годами и воевать только нашими силами.

Путинский режим обречен, но Россия останется недружественной к нам, какая бы фамилия там ни была. Я не верю, что Россия завтра распадется. Все может быть, но это может занять время, а нам нужно сохранить жизнь наших людей, а для этого нам нужно действовать уже сегодня.