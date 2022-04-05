«В апреле с РФ не договорятся». Какой смысл в переговорах, встретится ли Зеленский с Путиным и когда конец войне — Фесенко 5 апреля, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Как трагедия в Буче повлияет на украинско-российские переговоры и перспективу встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным, и может ли закончиться активная фаза войны в апреле, Радио НВ выясняло у политолога Владимира Фесенко.



— Зеленский предположил, что встреча между ним и Путиным не состоится. При этом о встрече с диктатором президент говорил все три года, даже до того, как стал президентом. Какие могут быть причины таких предположений?

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— Это давнее мнение Зеленского, что на прямой встречи с Путиным можно решить немало проблем. Не обязательно договориться, но хотя бы отчасти решить некоторые проблемы. Можно спорить, безусловно, критиковать, но это было личное мнение президента Зеленского. Почему сейчас оно несколько иное? Думаю, по двум причинам. Первая — очевидно, что Россия сейчас не дает согласия на такую встречу. Похоже, что тактика россиян — усилить военное давление на Украину, а уже с более мощных позиций вернуться к переговорам. Вторая причина, которая на сегодняшний день является главной, — это трагедия Бучи, зверство россиян. Безусловно, это очень плохой контекст и в эмоциональном, и в политическом смысле для прямой встречи двух президентов.

— При этом мы видим совсем другую реакцию в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не исключает возможности встречи Зеленского и Путина, но при этом говорят, что встреча возможна после того, как будет согласован текст мирного договора. Как вы считаете, может ли вообще идти речь о каком-то документе после всех этих событий? Будут ли продолжаться переговоры?

— Переговоры продолжаются, хотя, безусловно, тот же эмоциональный контекст значительно ухудшился. И безусловно, не только среди политиков, но и среди простых граждан отношение к переговорам более критичное.

Но надо понимать простую вещь: эмоции — эмоциями, а продолжение войны — это новые жертвы со стороны Украины. Это дальнейшее разрушение украинской экономики, что будет ослаблять наши позиции в войне и делать нас зависимее от западной помощи. Даже не для победы, а просто для продолжения войны. Это риски новых трагедий, которые были в Буче. И таких трагедий могут быть десятки, если не сотни. В этом смысле определенная потребность в переговорах есть.

На сегодняшний день позиции сторон противоположны, а эмоциональный фактор будет ухудшать возможность о чем-то договориться. Я не ожидаю в ближайшие недели или даже месяцы каких-либо договоренностей и конкретных документов.

А выходить из войны так или иначе придется в любом случае через какие-либо договоренности. Иного варианта нет. Даже победа в войне фиксируется актом о капитуляции или перемирием на тех или иных условиях. Не всегда доходит до мирного договора, но документы, которые должны зафиксировать завершение войны, обычно появляются.

На сегодняшний день ни мы, ни Россия капитулировать не собирается. В особенности мы. В этом смысле единственный вариант — это некий компромисс, но Россия, мне кажется, сейчас к реальным, рациональным, даже прагматичным компромиссам не готова.

— Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза войны должна завершиться где-то в середине апреля. Затем, по его словам, в Украине будут продолжаться партизанские бои. Это говорит о понимании Офиса президента того, что будет происходить дальше?

— Я не так оптимистичен, как Арестович. У него, вероятно, больше информации, но простой политический, военный анализ свидетельствует о том, что в ближайшие недели война не закончится, даже активная фаза.

Скажу непопулярное мнение, но реалистичное. Активная фаза войны, которая потом может завершиться либо перемирием, либо условной стабилизацией, может длиться до тех пор, пока россияне не выполнят хотя бы минимальные цели своей войны. А это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, включая захват Мариуполя, попытки захватить Харьков. Они будут пытаться удержать оккупированные территории на юге Украины, к тому же там они предпринимают попытки расширить сферу оккупации.

Пока не вижу никаких признаков, что за неделю или за 10 дней до средины апреля активная фаза войны закончится. Я не склонен к чрезмерному оптимизму, если речь идет о российских планах войны. Учитываю, что у россиян достаточно много военного потенциала и экономического пока тоже. Очевидно, Путин не хочет останавливаться.

Наша военная разведка говорит, что у Путина амбициозные планы к 9 мая [завершить войну]. Я убежден, что украинские войска не дадут осуществиться этим планам. Но, как минимум, Путин не будет останавливаться и не только в течение месяца.

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