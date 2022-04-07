«Украина уничтожила до 10% техники РФ». Эксперт рассказал, каким вооружением и личным составом Россия будет осуществлять наступление на востоке страны 7 апреля, 18:05 Цей матеріал також доступний українською Уничтожена российская техника в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина уничтожила ориентировочно 8% наземной и до 10% авиационной техники Российской Федерации за 43 дня войны, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В эфире Радио НВ и военный эксперт проанализировал, какие силы еще остались у агрессора и от чего зависит их эффективность, а также как, где и чем Украина будет обороняться.

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Сергей Згурец директор информационно-консалтинговой компании Defence Express

— Сколько еще техники остается на вооружении в РФ? Мы ежедневно слышим об уничтоженных российских танках, самолетах, вертолетах, что для врага это очень большие потери. Так сколько вообще у них есть этой техники?

— Победу на поле боя обеспечивают три точки опоры: вооружение, тактика его использования, моральное состояние или боевой дух и навыки личного состава, использующего технику. Бездарное использование техники может нивелировать какие-либо количественные показатели.

Я бы не хотел, чтобы мы слишком оптимистично подходили к количеству образцов, которые мы уничтожили. Согласно оптимистическим показателям мы уничтожили где-то в пределах 8% наземной техники и около 10% авиационной техники, подтянутой к границам Украины. То есть запасы достаточно значительны. Россия затягивала на нашу территорию образцы танков разных типов, разных поколений. А сейчас мы видим, что извлекаемые из хранения танки Т-72 без динамической защиты. То есть эта техника может быть старой, неэффективной, но в любом случае это оружие, к уничтожению которого нужно будет приложить усилия.

Мы должны серьезно относиться к сохранению жизней наших солдат и делать ставку на эффективную тактику и стратегию действий, которая нивелирует преимущества россиян в количественных показателях.

— В открытых источниках, которые нужно проверять, можно найти информацию, что у России есть в запасе около 12 тысяч танков, тысячи самолетов. И когда мы читаем, что в Украине было повреждено или уничтожено 700 танков, можно посчитать остатки. Их уже сейчас готовы отправить на линию фронта или они в плохом состоянии? Нельзя ли такие простые математические подсчеты сделать, а с ними и выводы?

— Пока мы исходим из того, что наша тактика противодействия российским подразделениям более эффективна, потому что мы используем подходы активной обороны и действия рассредоточенных сил и подразделений. Россияне используют старую прямолинейную тактику, где команда предоставляется едва ли не из самой Москвы, что существенно замедляет темпы боевых действий. Боевой дух совершенно разный: мы воюем за свою страну и цивилизацию. Что здесь делают рашисты, они сами уже, вероятно, не понимают. И на третьем месте стоит непосредственно вооружение. Да, его достаточно много, оно будет сюда подтягиваться, но его использование все равно будет разбиваться.

Если мы попытаемся легким путем посчитать, что уничтожили 600 танков из 12 тысяч, то эта калькуляция нам не поможет серьезно оценить перспективы боевых действий.

Сейчас россияне перетащили технику из Киева, Чернигова под Изюм и Харьков, там готовят одну из наступательных группировок. Чем опасны эти места с точки зрения обороны? [Россияне] могут подтягивать свою артиллерию и вести огонь почти со своей границы, без проблем подпитывать эту артиллерию боеприпасами. Это то, чего они не могли делать в колонне, которую они вытащили в Киев, потому что логистика была нарушена.

Итоги боевых действий зависят от множества параметров. Иногда логистика имеет гораздо большее значение, чем количество образцов той или иной техники. Можно иметь тысячу танков, но не иметь топлива ни на один из них — это не повлияет на выполнение боевого задания.

— Россия начинает активно призывать молодых людей на войну, объявила набор срочников. Это значит, что они на следующий день окажутся в Мариуполе или Харькове? Будут ли они готовиться и в Украины еще есть время?

— Продолжается постоянный процесс, потому что некоторые выползшие из Украины подразделения, некоторые БТГр были уничтожены на 80%. Сейчас они из Беларуси ушли в Россию, и техника тянется по дороге, эшелонами; подтягивается новый личный состав. Все зависит от качества этого личного состава с точки зрения выполнения боевого задания. Пушечное мясо без подготовки никак не будет способствовать выполнению боевого задания. А что касается личного состава, то действительно есть проблемы: сейчас у них есть попытки выдвинуть частично курсантов, преподавателей военных училищ, подтянуть так называемый резерв БАРС (боевой активный резерв). Этот процесс несколько посвящен, по сравнению с объявлением общей мобилизации, идет процесс скрытого пополнения резервами.

Мы эти риски учитываем. Количественные потери у врага значительно больше, хотя у нас также есть потери. Мы должны очень внимательно подходить к сохранению жизней наших солдат, потому что война не будет быстрой. Сочетание военно-технической помощи стран Запада с нашим опытом должно являться важным компонентом текущего и последующего сопротивления.

Пушечное мясо, честно говоря, нас устроит. Неподготовленный личный состав с плохим руководством это тот вариант, который позволит нам с минимальными потерями уничтожать врага. Но враг достаточно коварен и в критических ситуациях, когда он видит, что ни одно направление и ни одно подход не дает результатов, [есть угроза использования] химических боеприпасов, чтобы подавить сопротивление отдельных городов. Надеюсь, что ситуация в Буче, Ирпене и понимание Европы, кто сегодня враг, поможет нам получить значительно более мощные образцы [оружия], которые помогут нам уничтожать врага не на расстоянии пяти километров, а в 100 километрах и более. Это то, что нам не меньше нужно, чем средства противовоздушной обороны и самолеты.

— Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российская армия сосредотачивается на Востоке Украины. Также могут задеть Харьковскую область. Уже часто обстреливают Луганщину. Эта острая фаза наступления уже либо вот-вот начинается, либо, может быть, уже началась. Что будет происходить на востоке в ближайшие дни, а возможно, и недели?

— Генеральный штаб вооруженных сил оценивает эти риски. Речь идет о попытке сформировать ударную группировку, которая может из направления Изюм-Харьков двигаться вглубь территории Украины, пытаясь из этой зоны охватить наши противостоящие подразделения «ДНР/ЛНР».

Группировка российских войск в первую очередь накапливается в Белгороде с ориентацией на Харьков. Меры, предпринимаемые украинским руководством, даже без особого усиления позволяют это наступление сдержать. Но ему, думаю, будут предшествовать активные попытки действия авиации и артиллерии — это и есть отражение той привычной советской российской тактики с использованием максимального количества артиллерии. Это не может не беспокоить. Поэтому наличие в наших арсеналах образцов техники, которые способны бить дальше 100 километров, на сегодняшний день крайне необходимы, а еще нужны они будут завтра.

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