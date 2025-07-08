Экс-глава Минобороны Резников заявил, что война РФ против Украины закончится лишь со смертью или отставкой Путина

8 июля, 23:33
По мнению Алексея Резникова, даже если будет объявлено перемирие между Украиной и РФ, Кремль все равно будет вести гибридную войну. (Фото: REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Война, которую РФ развязала против Украины, закончится только со смертью Путина или его уходом в отставку, заявил экс-глава Минобороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

По его мнению, даже если будет объявлено перемирие между Украиной и РФ, а затем созданы буферные зоны, Кремль все равно будет вести гибридную войну. Ровно таким же образом, как это делалось в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению РФ в Украину в 2022 году.

Как считает Резников, члены ближайшего окружения диктатора Путина, которые потенциально могут сменить его в Кремле, вряд ли решатся продолжить войну против Украины — из-за разрушительного влияния санкций на экономику РФ.

«[Путин — ред.] боится Украины, потому что мы представляем угрозу для его режима», — заявил в интервью Резников, который занимал пост главы Минобороны Украины с момента начала полномасштабного вторжения РФ и до сентября 2023 года.

По его мнению, «если российское население увидит, что демократический, либеральный, европейский путь лучше тирании», то для путинского режима это «станет вопросом выживания».

«Вот почему я думаю, что только после смены руководства в России у нас появится реальный шанс жить в нормальном, мирном сосуществовании с россиянами», — сказал экс-министр обороны Украины.

Как считают в The Times, прогноз Резникова «демонстрирует тот факт, что растет смирение многих жителей Украины с перспективой затяжного конфликта».

Как пишет издание, 59-летний экс-министр обороны, который после ухода с должности преподавал стратегию ведения переговоров в университетах по всему миру, считает, что нынешние переговоры о прекращении огня являются не более чем фикцией из Кремля. Резников убежден, что власти страны-агрессора РФ хотят показать Белому дому, что она «действует добросовестно, чтобы избежать дальнейших санкций» со стороны США.

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным 27 июня результатам совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, большинство украинцев-респондентов (55,7%) считают наиболее вероятным дальнейшим сценарием в войне с Россией «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны».

Еще 16,6% опрошенных выбрали вариант с перспективой прекращения боевых действий и временного замораживания войны на текущей линии соприкосновения.

Еще меньше украинцев считают сценарием будущего «продолжение боевых действий до восстановления границ по состоянию на 1991 год« (12,8%).

Лишь 8,6% респондентов считают наиболее вероятным вариантом продолжения боевых действий до восстановления линии соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года, подытожили социологи

