«Проще управлять Reaper, чем F-16». Обличитель Трампа Александр Виндман рассказал о помощи США Украине и ориентировочном времени окончания войны 15 февраля, 17:34 Александр Виндман (Фото:Максим Нестеренко / YES 2021)

Александр Виндман — бывший чиновник Белого дома, разоблачивший скандальный разговор Трампа с Зеленским, рассказывает детали об американской помощи Украине, констатирует, что отношения США и России испорчены на десятилетия и прогнозирует, когда закончится война в эксклюзивном интервью Украинской службе Голоса Америки.

Четыре года назад, в ноябре 2019-го, малоизвестный за пределами профессиональных кругов чиновник Белого дома Александр Виндман вдруг оказался в центре политической жизни Вашингтона. Следователи Палаты представителей Конгресса США обнародовали показания подполковника, главного специалиста по Украине в Совете национальной безопасности США, в котором он рассказал о телефонном разговоре тогдашнего президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этих переговоров 25 июля 2019 года, на которых Виндман лично присутствовал, Трамп попросил Зеленского об «услуге», которая могла бы помешать шансам его политического оппонента Джо Байдена на президентских выборах.

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Это стало толчком к расследованию и как следствие процедуре импичмента Дональду Трампу, что сделало Александра Виндмана ключевым свидетелем. 5 февраля 2020 года Сенат, большинство которого составляли республиканцы, проголосовал против импичмента Дональду Трампу, обвиняемого в попытках склонить власть в Украине к расследованию в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Как Виндман описывает в своей биографической книге, это стоило ему карьеры в армии и правительстве. В то время он являлся директором по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома. До этого занимал должность офицера по военно-политическим вопросам в отношении России Главы Объединенного комитета начальников штабов и атташе в посольстве США в Москве.

Виндман вышел в отставку, окончил докторскую программу Института внешней политики Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса (SAIS) и является директором Института информированного американского лидерства фонда VetVoice, организации, объединяющей американских ветеранов.

В интервью Голосу Америки Виндман, который родился в Киеве и вместе с отцом, бабушкой и двумя братьями приехал в США в трехлетнем возрасте, рассказывает, что сегодня пытается применить все свои знания, навыки и контакты для помощи Украине в войне с Россией. Он пишет авторские колонки, где отстаивает, в частности, необходимость немедленно предоставить Украине все нужное оружие и принимает участие в нескольких проектах помощи Украине. Об одном из них — организации сети ремонта западной техники непосредственно в Украине он рассказал в этом интервью.

Также он поделился своими мыслями по поводу эффекта, который может иметь на поле боя в Украине новая западная военная помощь, вероятности нового массированного российского наступления, перспектив предоставления западных истребителей, проанализировал влияние импичмента, в центре которого была Украина, на политику США в отношении страны, ошибки, которые, по его мнению, сделала Администрация Байдена еще до начала полномасштабного наступления, а также рассказал, какими могут быть два сценария окончания войны в Украине. Интервью отредактировано для ясности и текучести.

Это интервью можно посмотреть на странице Украинской Службы Голоса Америки на YouTube.

— Одной из инициатив, в которой вы участвуете, является организация системы предоставления технической помощи, ремонт западного оборудования в Украине механиками из третьих стран. Можете об этом рассказать?

— Я — военный офицер, служивший в армии два десятилетия, имею украинские корни и знаю, что может понадобиться Украине, чтобы выиграть войну.

Я понимаю, что войны не обязательно выигрываются только оборудованием, хорошей тактикой или стратегией. Для этого нужна логистика. В августе я был в Украине. Я поехал туда, понимая, что Украина получает большое количество западного оборудования, но без материально-технической поддержки. Вся материально-техническая поддержка находится за пределами Украины в Польше. Хотя некоторые запчасти могли поступать, нет местных возможностей по ремонту в депо. Вот это я хочу исправить.

Где-то около последних шести месяцев я работал над созданием большого консорциума для этого. У нас есть некоторые крупные поставщики услуг, которые уже давно работают в этой сфере, все виды технической экспертизы для создания логистики в Украине. Также я работаю с украинским правительством, Министерством обороны, чтобы выяснить, то ли это, чего они хотят, и как это реализовать.

— И они этого хотят? Что говорят?

— Я встречался с замминистра, и они точно этого хотят. Существует огромный пробел относительно способности ремонтировать на том, что называют третьей линией. Первая линия — это фронт. Вторая — в тылу бригады. И третья — это депо, которые находятся глубже внутри Украины.

Традиционно именно так ремонтируют артиллерию, танки или другую бронетехнику. В Украине там ремонтируют советскую технику. Но нет таких мощностей для ремонта западной техники. Это вывозится на четвертую линию — в Польшу.

Это долго. Забирает месяц, чтобы оттащить ключевое оборудование — пушки, гаубицы, а теперь танки или артиллерийские системы через польскую границу, чтобы отремонтировать и вернуть. Так же занимает много времени, чтобы получить запчасти, которые должны быть сразу, чтобы когда что-то ломается это можно было немедленно отремонтировать.

— Кто будет механиками — американцы или граждане других стран?

— Мне кажется, что правительство США обеспокоено размещением американских механиков в Украине. Но надеюсь, что здесь присутствует американский компонент, определенное лидерство. Но сейчас мы рассматриваем так называемых граждан третьих стран. Это те люди, которые чинили наше оборудование в Ираке и Афганистане — граждане из Турции, Балканских стран, из Восточной Европы.

Я думаю, что это учло бы обеспокоенность США по поводу американского персонала, американских граждан на местах, и, вероятно, также уменьшило бы некоторые беспокойства украинского Министерства обороны, которое не хочет, чтобы много американцев были сосредоточены в одном месте, что может сделать их мишенью.

Мне кажется, что Министерство обороны Украины отчаянно нуждается в этих возможностях, но они не хотят просить об этом правительство США, которое оказывает всю эту другую поддержку, чтобы не получить отказ.

— Но это все равно будут граждане стран НАТО.

— В Украине тысячи граждан стран НАТО. Там есть американские граждане, имеющие родственные связи. Работают сотни и сотни подрядчиков для USAID и Государственного департамента. Странно, что эти люди могут работать в поддержку миссий США, но оборонные подрядчики — нет. Это нелогично.

Я думаю, что есть ошибочное мнение, что когда президент Байден сказал, что в Украине не будет американских солдат, каким-то образом это стало означать и отсутствие оборонительных подрядчиков. До сих пор Администрация придерживается этого ограничения в отношении оборонных подрядчиков.

Мы поможем. Хорошо, что мы живем в Америке. Это демократическая страна. Пока мы соблюдаем законы, правила и положения, нам не нужно спрашивать разрешения. И мы готовы помочь Украине в ближайшие месяц-два.

Новое наступление Москвы

— По вашему мнению, планирует ли Россия новое полномасштабное наступление и, если это так, как оно будет выглядеть?

— Я этого не вижу. Это нелегко скрыть. Нет даже такого количества разведывательных данных из открытых источников, чтобы предположить, что Россия готова провести масштабное наступление. На некоторых участках россияне постараются продвинуться.

Они хотят стабилизироваться вокруг Кременной, вокруг Луганска. Хотят наконец-то захватить Бахмут. Они собираются вбросить туда еще немного войск, но это не будет широким контрнаступлением, по крайней мере, пока нет признаков того, что Россия готова это сделать.

Мы бы увидели огромное количество оборудования, множество войск. И, честно говоря, мое собственное правительство, правительство США, достаточно хорошо разоблачает такие вещи, не правда ли? Итак, когда мое правительство говорит, что надвигается нападение, мы можем иметь уверенность, что на горизонте что-то есть. Но сейчас нет достаточных признаков.

— Аргумент состоит в том, что они пытаются начать новое большое наступление до того, как Украина получит последнюю партию военного оборудования. Насколько эти новые возможности, такие как танки и артиллерия большей дальности, изменят ситуацию для Украины?

— Я думаю, что у России есть определенные преимущества по бронетехнике, танкам, хотя россияне потеряли много танков. Запасы уже не столь велики, как в начале войны. Но среди танков и другой бронетехники, которую Украине предоставляют немцы и другие европейские страны, — Leopard, Bradley, Stryker — вся эта техника вместе собирается в то, что мы называем комбинированным вооружением. Это то, что позволит Украине начать пробивать рубежи российской обороны, чтобы освободить территорию.

Думаю, россияне это понимают. Они понимают преимущество западного оборудования. Bradley очень мощные. Это не танки, но способны уничтожать советские танки. Затем Stryker. Я был командиром роты Stryker. Я хорошо понимаю возможности этой платформы и способность безопасно перемещать множество войск на важные участки поля боя.

И россияне хотят попытаться провести какие-то наступательные операции. Но это та же ошибка, которую они совершали все время. Как говорят в США, они откусывают больше, чем могут проглотить. Даже если они захватят ограниченное количество территории, это будет временно. Украинцы смогут ее освободить, потому что они не смогут захватить всю страну, даже при широком наступлении.

В первые две-три недели Россия достигла огромных успехов. Но история с тех пор состоит в том, что Украина сворачивает эти достижения, за исключением некоторых небольших участков на востоке. Следовательно, если Россия даже заберет какую-нибудьто территорию, то это лишь временно и ценой огромного количества убитых российских солдат.

«Российские силы на территории Украины, кроме Крыма, не будут в безопасности»

— Основным моментом последнего пакета от США была дальнобойная артиллерия, которая, по данным Пентагона, удвоит радиус действия нынешних боеприпасов. Станет ли это решающим фактором?

— Это будет очень важным фактором. Мы начинаем приближаться ко всем этим возможностям, о которых я взывал месяцами. Речь шла о HIMARS, которые могли бы запускать ракеты на большие расстояния. Это еще не максимальная возможность, но приближающая к этой способности дальнего радиуса действия, около 150 километров с этими удивительными бомбами. Это не так называемые умные бомбы. Это «тупые» бомбы, имеющие дополнительный компонент, позволяющий их запускать на очень большое расстояние и лететь так, чтобы точно поразить цель.

России уже пришлось отодвинуть большую часть своего командования и управления и материально-техническое обеспечение подальше от поля боя, чтобы обезопасить от HIMARS. Теперь им придется удвоить это расстояние. И это также позволит Украине достигать почти всего в Херсонской области, включая командование и управление, достигать вглубь юга Донецкой области. Никакие российские силы на территории Украины кроме Крыма не будут в безопасности.

— Что вы ожидаете от следующего заседания Контактной группы по обороне Украины 14 февраля?

— Недавно у нас были некоторые прорывы, система Patriot, танки, Bradley и Stryker. А также эти бомбы малого диаметра. Следующим, по моему мнению, должен быть очень серьезный разговор о беспилотниках, включая тактические беспилотники, которые гораздо эффективнее, чем Bayraktar, имеют втрое больший радиус действия. Так что я хотел бы увидеть их, я хотел бы увидеть Reaper, которые имеют сотни и сотни километров радиуса действия и могут нести и сбрасывать много бомб.

Я хотел бы, чтобы авиация была частью этого разговора, и я хотел бы видеть, честно говоря, гораздо более продуманный разговор о материально-техническом обеспечении, потому что невозможно вести войну в 800 километрах от линии фронта. Украина — большая страна. Надо начинать привлекать подрядчиков. Это не обязательно должно быть большое количество. Мы говорим о поддержке страны, имеющей огромный интеллектуальный капитал, много квалифицированных инженеров, много квалифицированных механиков.

Мы говорим о паре десятков или нескольких десятках команд. Возможно, несколько сот человек на местах, которые могли бы помочь научить украинских логистов ремонтировать это оборудование, управлять потоком поступления деталей внутри Украины. Всё это критические возможности.

— А как насчет F-16? Об этом идет много споров. Может ли Украина рассчитывать на них в ближайшее время?

— Я предполагаю, что сначала это будут беспилотники, потому что управлять дронами гораздо проще, а потом со временем появятся F-16, поскольку у них очень много требований.

Мы затянули со временем. Надо было еще полгода назад начать готовить украинских пилотов и механиков, чтобы сейчас можно было снабдить самолетами. Даже если мы примем решение в следующей контактной группе, пройдет шесть месяцев, пока эти самолеты полетят над украинским небом.

Но я думаю, что мы дойдем до этого. И по теме о потребностях Украины. Раньше я немного неоднозначно относился к вступлению Украины в НАТО. Сейчас я однозначно «за». Я считаю совершенно необходимым, чтобы спустя некоторое время, когда эта война начнет сворачиваться, начались очень серьезные разговоры о принятии Украины в НАТО. Чтобы не возникала ситуация, когда Россия решит, что Украина уязвима и снова атакует. Я считаю, что нам также нужна достаточно конкретная дорожная карта, чтобы присоединить Украину к НАТО.

«Резников проделал очень хорошую работу»

— Как расследование и разговоры о коррупции в ВСУ и идея перевода Резникова на другую должность влияют на военную поддержку Украины?

— Не уверен, действительно ли это влияет на поддержку. Я считаю, что министр Резников проделал очень хорошую работу, сотрудничая с западными коллегами, возглавляя Министерство обороны в течение почти невозможного времени.

Некоторые изменения в руководстве произойдут. Я помню, как быстро менялись люди в украинском кабинете министров, когда я был в Белом доме. Но этот коррупционный скандал во многом для меня хороший знак. Это, конечно, ужасно, что существует коррупция и есть люди, которые наживаются на ограниченном бюджете вооруженных сил, когда они ведут военные действия. Эти люди должны быть привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона. Неприкосновенных лиц не должно быть — независимо от должности.

И это станет мощным сигналом для остального мира, что Украина уже не та, какой была еще год назад. Большое беспокойство вызвал тот факт, что у Украины долгая история проблем с коррупцией. Я понимаю, что траектория медленно улучшается. Иногда это так медленно, что трудно заметить. Но я вижу прогресс повышения прозрачности и подотчетности.

Эта война многое изменила. Она сменила, как украинцы видят себя. Они поняли, что они действительно могущественная, важная страна. Они важны среди сотен стран и миллиардов людей. Украина очень важна. Изменяется мышление, когда люди не будут терпеть того, что было до войны, они не будут терпеть такую коррупцию, какая была, когда некоторые люди были выше закона.

Я также признаю, что Украине необходима не только воля народа. Я уверен, что выполнение критериев верховенства права программы вступления в ЕС будет иметь важное влияние. Когда эта война закончится, это будет основой, которая будет привлекать прямые западные инвестиции в экономику, ссуды и гранты и все, что будет работать на восстановление Украины, чтобы она стала демократическим и экономическим «тигром».

«Все упирается в политическое решение»

— Вы один из тех, кто здесь, в Вашингтоне, выступают за то, чтобы вместо постепенного снабжения Украины оружием предоставить столько, сколько нужно и как можно скорее.

— Абсолютно.

— Вопрос: Даже если политическое решение будет принято, возможно ли это обеспечить с материально-технической точки зрения?

— С точки зрения логистики это возможно. Конечно, будут определенные вызовы. Но почти все упирается в политическое решение. Можно найти финансовые ресурсы и средства для обеспечения состоятельности Украины.

Одной из причин, почему мы не предоставили беспилотники, является то, что там есть чувствительное оборудование, и мы не хотим, чтобы это оборудование потенциально попало в руки россиян. Это верно. Но гораздо важнее, чтобы Украина добилась успеха и победила Россию, чем уменьшить все риски, связанные с чувствительным оборудованием.

США всегда внедряют инновации. Придумывают лучшие, более гениальные идеи. Нам следует немного рискнуть с некоторыми из наших возможностей, чтобы помочь Украине победить.

Самой актуальной темой сейчас являются танки M1 Abrams. Проблема в том, что они поступают через средства Инициативы содействия безопасности в Украине, а это значит, что они сходят с конвейера. Их нужно строить по спецификациям для отправки в Украину. Чтобы сделать все 31 танк, понадобятся месяцы. Зато у нас много танков, которые уже есть на складе. Они могут быть модернизированы. Некоторые из наиболее чувствительных технологий можно было бы вытащить, и они могли бы попасть в Украину вдвое быстрее. Так что на самом деле это вопрос воли.

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США должны полностью изменить менталитет. Это не может быть разговор о том, что это означает для наших отношений с Россией, как это всегда было в политической истории США.

Можем ли мы найти путь к нашим нормальным отношениям с Россией? Отношения с Россией изменились навсегда, навсегда. Или, по крайней мере, в течение следующих нескольких десятилетий наши отношения с Россией будут очень враждебны. Исходя из этого, нам нужно определить приоритетом наши отношения с Украиной, мощной демократией, которая станет зародышем процветания в Европе в целом, и именно там мы должны быть.

— Вы видите что-то такое, чем Россия вас удивила на поле боя? Как вы оценили бы их возможности?

— Меня удивляет, как мало они научились. Да, они стали более опытными в применении некоторых своих высших технологий, таких как ведение электронной войны, способность использовать дроны-камикадзе, запускать боеприпасы. Но во многом их фундаментальная тактика не изменилась. В чем-то они деградировали.

Если раньше они пытались использовать механизированную пехоту и легкую пехоту для достижения целей, теперь они используют человеческие волновые атаки. Вагнер является подгруппой армии. Так когда Вагнер совершает штурм человеческой волной, это не отдельно от того, что делают военные. Они возвращаются к более базовым концепциям ведения боевых действий. Вместо объединенных действий пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации Россия просто использует живую силу, чтобы попытаться захватить Украину.

Сейчас еще есть возможность отложить вопрос Крыма

— В отчете Rand Corporation предлагается оговорить предстоящей военной помощью готовность Украины к переговорам. Что вы думаете об этой идее и возможности переговоров?

— О Боже. Но меня это не удивляет. В Rand Corporation есть некоторые люди, которые были, откровенно говоря, апологетами России. Я не понимаю, почему мы все еще ведем этот бессмысленный разговор о компромиссах, на которые должна пойти Украина, а не о компромиссах, на которые должна пойти Россия, и что помощь должна зависеть от переговоров. Это факт, что президент Зеленский четко дал понять, что он всегда открыт для переговоров.

Но дело в том, что россияне не серьезно на них настроены. Они в них не заинтересованы. Они думают, что могут достичь своих политических целей посредством военной силы, и они не отказались от [планов] уничтожения всей Украины. Они на одном дыхании говорят, что хотят освободить оккупированные Луганск и Донецк, обезопасить Херсон и Запорожье и вернуть Украину «в лоно». Поэтому их максималистские цели с начала войны действительно не изменились.

Это абсурд, что у нас есть такие аналитики, которые, откровенно говоря, являются маргиналами. Они становятся все менее актуальными, потому что это те же люди, которые говорили, что эта война была связана с расширением НАТО, хотя это было не так. Они говорили, что Украина в первые недели войны, когда все выглядело опасно, Украина должна немедленно вести переговоры. Они во всем ошибались, ошибаются и здесь.

Украине следует предоставить все ресурсы, необходимые для освобождения своей территории и тем самым убедить Путина, что для него выиграть эту войну невозможно. И это заставит его сесть за стол переговоров — то, что он лишился способности достигать политических целей военными методами. Самое разумное, что мы можем сделать сейчас, это предоставить Украине эти ресурсы как можно быстрее. Даже с тем уровнем поддержки, который мы оказываем, Украина, скорее всего, получит преимущество до конца года. Перейдет в наступление и будет искать возможности для освобождения территории.

И чем дольше будет продолжаться эта война, тем меньше вероятность, что президент Зеленский и украинский народ будут открыты для любых переговоров. Они пойдут на максималистские цели.

Сейчас есть возможность отложить вопрос Крыма. Это не должно происходить в ходе этой войны. Это могут быть переговоры, как это было в начале войны, когда казалось, что невозможно думать об освобождении Крыма, и риторика была, что это может обсуждаться на дипломатических переговорах, когда Россия демилитаризирует или сокращает свое военное присутствие в Крыму.

Затем может быть референдум, в котором примут участие перемещенные лица из Крыма, начиная с 2014 года. Не обязательно, чтобы Россия или Украина проводили полномасштабное наступление, чтобы освободить полуостров, потому что тогда все становится опасным. Это жемчужина в короне Путина. Я не думаю, что он когда-нибудь собирается использовать ядерное оружие в этой войне, но если бы ему пришлось выбрать момент, в который, вероятно, он мог бы это сделать, когда Крым окажется под угрозой. Так что можно отложить этот разговор, дать Украине инструменты, необходимые для освобождения своей территории, и заставить Путина вести переговоры.

— Возвращаясь к началу полномасштабного вторжения 24 февраля, когда вы поняли, что оно неизбежно?

— Я точно не пропустил наращивание сил россиян (рядом с границей с Украиной — ред.) в марте-апреле 2021 года. Тогда я думал, что это все еще может быть демонстрацией с целью привлечь внимание правительства США или заставить президента Байдена и его администрацию оказывать давление на Украину, чтобы она капитулировала, скажем, по диалогу Минск-2.

Но в октябре-ноябре, когда мы увидели огромные объемы ресурсов, все виды важных возможностей, количество российских военных, тогда мне стало ясно, ( что будет полномасштабное вторжение — ред.). Я начал говорить об этом в американской печати в ноябре, а затем написал статью в декабре, где говорится, что войны почти не избежать.

Мы многое могли сделать раньше в поддержку Украины

— Можно было сделать больше? Украинцы требовали предупредительных санкций.

— Вот именно это и нужно было сделать. Я просил о санкциях непосредственно в администрации. Я сказал, что мы должны ввести превентивные санкции исходя из того, что Россия уже мобилизовала 150 тысяч войск. Что тебе еще нужно? Зачем ждать первых выстрелов?

Мы также могли предоставить Javelin и Stinger на ранней стадии, а затем мы должны были начать предоставлять дополнительную артиллерию. Мы многое могли сделать раньше, чтобы продемонстрировать России, что Запад серьезно настроен на поддержку Украины.

— Почему так мало веры в способность Украины защищаться?

— Очень мало людей достаточно понимают Россию и еще меньше людей понимают Украину. Если вы посмотрите диаграммы в таблице, то вы увидите, что у России гораздо больше возможностей.

Но если вы проводите много времени на месте — я провел три года в Москве, работая с российскими военными и наблюдая за тем, как они действуют — становится понятно, что не все будет работать и что они не смогут применить операционные концепции, необходимые для успеха в Украине. Они не собрали необходимое количество войск.

Если бы они тогда провели мобилизацию, имели бы на 300 тысяч военных больше, то имея около полумиллиона военных вместо 150 тысяч, они могли бы быть успешными в первые недели войны. Другое дело — непонимание украинского народа. Это люди, которые уже восемь лет воюют, и они очень устойчивы.

— Насколько тот факт, что Украина была в центре процедуры импичмента, повлиял на позицию по Украине, военную и другую помощь?

— Сильно повлиял. Я думаю, что Трамп фактически сделал Украину «токсичной». Никто не хотел иметь с этим ничего общего. Это было и при администрации Трампа, и при администрации Байдена. Последствия заключались в том, что, мол, президент Байден помогал Украине через Хантера Байдена.

Украина была закрытой темой до встречи Байдена с Зеленским в конце лета 2021 года. И уже тогда начали налаживать отношения. Но это было ужасно. У нас там долго не было посла — недавно появилась посолка США в Киеве. И во многом, я думаю, импичмент зародил у Путина мнение, что война в Украине может сойти с рук. Он видел, что Украина была токсична. Он видел, что США готовы пойти на компромисс по национальной безопасности и отложить отношения с Украиной.

Сработала способность Зеленского быть убедительным

— На ранних этапах полномасштабного вторжения выглядело, что вела Европа, а затем США взяли лидерскую роль в альянсе. Как это произошло?

— До начала войны США пытались добиться консенсуса. Я думаю, что администрация Байдена и госсекретарь Блинкен отлично поработали на ранних этапах. А потом США отстали, а европейские страны взяли на себя лидерство, особенно санкций против Центрального банка (России — ред.), которые проводила Европа.

Сработала способность президента Зеленского быть чрезвычайно убедительным по поводу ставок в этой войне. А потом США догнали. Они взяли на себя инициативу, предоставив огромное количество оборудования. Впрочем, я считаю, что мы должны прислушаться к украинцам и восточноевропейцам, которые понимают россиян, пожалуй, лучше всех, и понимают, что эта война не закончится в Украине.

Если Россия добьется успеха здесь, мы потенциально можем увидеть серию других агрессивных войн, будь то Молдова, Беларусь, Кавказ и, наконец, дойдет до государств НАТО.

— Какие основные события в Украине, например разоблачение российских преступлений в Буче или эффективное контрнаступление на харьковском направлении, повлияли больше всего и изменили понимание и уровень поддержки Украины?

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— Печальная история нашей поддержки Украины — не реакция на российское варварство, на публичное возмущение того, как Россия ведет эту войну, и на внутреннюю поддержку со стороны европейских стран и США.

Украина по-прежнему имеет огромную поддержку американской общественности. Для президента и администрации было фактически недопустимо не делать больше. Конгресс во многом опережает администрацию. Конгресс готов оказывать гораздо больше поддержки. Они, особенно демократы, не хотят идти вперед президента, но за кулисами, в Конгрессе большая поддержка, чем в Белом доме, который, как правило, немного избегает риска.

— Было поспешное принятие последнего пакета помощи Украине в декабре до начала работы нового состава Конгресса. Следует ли украинцам переживать о поддержке следующего законопроекта, скажем, в июле, когда иссякнут эти средства?

— Идея заключалась в том, чтобы принять достаточно большой пакет, на 45 миллиардов, которых должно хватить возможно даже до сентября. Учитывая, как идет война, недостаточную поддержку Запада, то думаю, что нам придется возвращаться к этому вопросу.

На республиканцев, скорее всего, нужно будет давить, на них давит американский народ, поддерживающий Украину, но они присоединятся со следующим пакетом. Может быть какой-то компромисс — например, дополнительные шаги по подотчетности. Но многие конгрессмены происходят из округов, где живет большая часть населения из Восточной Европы, Украины. Они понимают, что если они хотят быть переизбранными в 2024 году, им придется продолжать оказывать поддержку Украине.

— Каков ваш прогноз? Когда война закончится?

— Мой прогноз: если мы предоставим все, что требует Украина, существует достаточный шанс, что Украина сможет заставить Россию приступить к переговорам к осени.

Но этого не будет, если мы будем продолжать медленно поставлять оборудование. Тогда война будет продолжаться до конца года.

Россия — большая страна. Там живет 140 миллионов человек. Но она все равно имеет ограниченные ресурсы. Каждый раз, когда она проводит мобилизацию, страну оставляет в два-три раза больше людей, чем мобилизуют. У нее нет неисчерпаемого запаса. Мы сможем начать наблюдать стабилизацию ситуации, возможно до конца года.

