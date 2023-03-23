Проигрыш РФ — это конец режима. Путин будет делать все, чтобы война не закончилась, у Украины есть единственный шанс на победу 23 марта, 16:46 Чтобы победить, Украина должна полностью вытеснить российские войска со своей территории, считает Андрей Загороднюк (на фото украинские военные стреляют из гаубицы M119 на линии фронта возле Бахмута) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-министр обороны и глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Radio NV рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин будет делать все, чтобы война России против Украины не закончилась, и что должна сделать Украина, чтобы победить.



«Россия будет проводить мобилизационные мероприятия, пока она не проиграет войну. Она не сможет остановиться. …Путин понимает, что проигрыш в войне – это конец его режиму, поэтому он будет делать все, чтобы война не закончилась. Для него единственный шанс спастись – не заканчивать войну, потому что он понимает, что не сможет закончить ее победой. Это уже математически даже нереально», — сказал Загороднюк в эфире Radio NV.

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Экс-министр обороны Украины добавил, что для Путина любое поражение или признание того, что он не может закончить войну победой — это фактически катастрофа.