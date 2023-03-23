Проигрыш РФ — это конец режима. Путин будет делать все, чтобы война не закончилась, у Украины есть единственный шанс на победу
Чтобы победить, Украина должна полностью вытеснить российские войска со своей территории, считает Андрей Загороднюк (на фото украинские военные стреляют из гаубицы M119 на линии фронта возле Бахмута) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Экс-министр обороны и глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Radio NV рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин будет делать все, чтобы война России против Украины не закончилась, и что должна сделать Украина, чтобы победить.
«Россия будет проводить мобилизационные мероприятия, пока она не проиграет войну. Она не сможет остановиться. …Путин понимает, что проигрыш в войне – это конец его режиму, поэтому он будет делать все, чтобы война не закончилась. Для него единственный шанс спастись – не заканчивать войну, потому что он понимает, что не сможет закончить ее победой. Это уже математически даже нереально», — сказал Загороднюк в эфире Radio NV.
Экс-министр обороны Украины добавил, что для Путина любое поражение или признание того, что он не может закончить войну победой — это фактически катастрофа.