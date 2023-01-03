Когда Украина освободит Крым и какое будущее у Путина — главные заявления из интервью Бена Ходжеса DW 3 января, 19:57 Сюжет Бен Ходжес считает, что Украина освободит Крым до августа 2023 года (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в программе DW Conflict Zone рассказал, станет ли Крым ловушкой для российских войск, перерастет ли война в Украине в войну России и Запада, и как должен действовать в этой ситуации Североатлантический альянс.



NV приводит его главные заявления.

Какой должна быть конечная цель войны. Это должно быть полное восстановление суверенитета Украины на всей ее территории, включая Крым, возвращение депортированных украинцев, особенно 200 тысяч украинских детей, которые были похищены и увезены в Россию.

Видео дня

Россия будет побеждена. В европейских столицах и в Вашингтоне все еще многие не могут понять, что Россия должна и будет побеждена на поле боя. И я думаю, что есть беспокойство по поводу последствий для отношений с Китаем и другими внешними игроками.

К обычным делам с РФ нельзя вернуться с нынешним руководством. Мы не знаем, что будет после поражения России. Я думаю, что есть много обоснованных анализов, которые рассматривают возможность либо распада РФ, либо смены того, кто там руководит. Я не отстаиваю ни один из этих сценариев, но я думаю, что мы должны быть открыты и думать о возможностях и последствиях. Но я не могу представить, что через несколько недель или месяцев после завершения этого конфликта все станет, как было всегда. Я считаю, что упор должен быть сделан на защите международного порядка, что включает безусловное уважение границ, уважение международного права, уважение прав человека.

Мы должны поднять Украину экономически. Нам нужно вернуть миллионы беженцев домой в Украину. И нам также нужно помочь Украине снова начать производить зерно и экспортировать зерно, необходимое миллионам людей в Африке и Азии.

Вопросы военных преступлений и репараций. Я был в международном уголовном суде несколько недель назад, и я уверен, что сейчас они делают много тяжелой работы, готовя дела за военные преступления кремлевского руководства, в частности, по поводу этих депортаций украинских детей, геноцида и ежедневных атак на электросети и гражданские цели. Это все военные преступления. И поэтому я был бы шокирован, если бы после завершения этого конфликта мы увидели бы министра иностранных дел Лаврова, президента Путина или кого-либо из нынешнего руководства на международных мероприятиях. Это была бы собственно измена. Я имею в виду, что против всех этих людей будут проводиться расследования и предъявлены обвинения в военных преступлениях. Что касается репараций, то я думаю, что Россия должна будет взять на себя определенную ответственность, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

О поставках Patriot в Украину. Это еще не подписал президент, но тот факт, что это было обнародовано Пентагоном, говорит мне, что это, вероятно, произойдет. Это важный шаг Белого дома, потому что они дорогие и их у нас не много. Поэтому тот факт, что Белый дом делает это, очень обнадеживающий знак, и президент сказал об этом.

Может ли стать неизбежной война между Россией и Западом. Нет. На самом деле, мне кажется, что Украина достигла необратимого импульса, что Россия не может откатить это обратно. Даже президент Зеленский сказал, что, мол, мне войска не нужны, мне нужны инструменты, оборудование, амуниция. И поэтому я думаю, что путь, по которому мы сейчас идем, пока Запад сохраняет сплоченность и все, что обещал и дальше собирается выполнять, сохраняя санкции, это не обязательно приведет к конфликту с участием НАТО непосредственно против России. Сейчас Кремлю нужен этот нарратив. Я имею в виду, что они должны объяснять своему населению, почему эта военная спецоперация стала для них такой катастрофой. Потому что сказать, что нас раздавливает Украина было бы очень тяжело. Поэтому им нужно как-то оправдать то, что они делают со своим собственным населением, расширив нарратив, сказав, что это Россия против НАТО.

Украина освободит Крым до конца лета. К августу 2023 года. Я не знаю, сколько Донбасса будет все еще частично оккупировано. Я думаю, что большинство людей на так называемых «сепаратистских» территориях на самом деле предпочли бы быть частью Украины, а не России. Но ключевой, наиболее решающей территорией, является Крым. Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия незаконно оккупирует часть Крыма. В Крым ведут только две дороги: одна — это Керченский мост, который уже сильно поврежден, а еще так называемый сухопутный мост, пролегающий через Мариуполь и Мелитополь. Украинцы поразили этот важный мост и Мелитополь. Следовательно, они уже наносят вред, нарушая два пути, которые ведут в Крым. И для меня Крым все больше выглядит как ловушка для российских войск.

Сколько будет продолжаться война. Еще слишком рано планировать парад победы, но, безусловно, будет много месяцев тяжелых боев. Россияне будут продолжать атаковать гражданские цели в надежде продолжить этот конфликт, чтобы заставить нас потерять волю, но я не думаю, что это произойдет. Это вопрос логистики. Российская логистическая система очень хрупкая и под большим давлением. Украинский Генеральный штаб делает очень качественную работу, нанося удары по российской логистике и по тому, что мы называем линиями связи, по основным путям поставок.

