«2023 год будет для России последним». Запад откажется от нефти и газа РФ, и целые отрасли экономики там перестанут существовать — Огрызко

22 июня, 13:54
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Владимир Огрызко считает, что после отказа Запада от российских энергоносителей Россию ждет экономический коллапс (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Владимир Огрызко считает, что после отказа Запада от российских энергоносителей Россию ждет экономический коллапс (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России, в интервью Радио НВ заявил, что Запад в ближайшее время откажется от российских нефти и газа, после чего в РФ перестанут существовать целые отрасли экономики.

«Я вам скажу честно, 2023 год, если Россия до этого времени еще будет существовать в этих границах, будет для нее последним. Потому что после того, что на Западе принято решение о том, что он отказывается от российских энергоносителей, это реалистично произойдет в течение этого и 2023 года; то дальше в России наступает полный экономический коллапс», — сказал он.

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По словам экс-министра, то, что российскую нефть покупают Индия и Китай — «это все разговоры для тех, кто мало разбирается в делах».

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«Ну, что такое восемь миллионов тонн нефти, которую покупает Китай? При том, что Россия производит сотни миллионов тонн нефти, это капля в море, то, что никоим образом не влияет на общую ситуацию. Но к этому времени целые отрасли российской экономики просто перестанут существовать», — считает Огрызко.

5 июня еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план отказа от российского газа, поскольку на фоне войны России против Украины поставки газа в Европу для российского диктатора Владимира Путина стали средством давления.

20 июня сообщалось, что Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня. Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Газ Нефть Владимир Огрызко Россия-ЕС Экономика РФ Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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