«Вагнеровцы» на фронте закончатся через два месяца, если РФ не изменит тактику — Череватый 11 апреля, 20:48 Центр Вагнера в России (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Боевики ЧВК Вагнера, которые участвуют в наступлении на украинский Бахмут, могут «закончиться» на фронте через два месяца, если страна-агрессор РФ не изменит тактику.

Об этом заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Если с такой интенсивностью, как сейчас они уничтожаются, и если они не изменят тактику проведения, тогда я думаю речь идет про месяца два», — сказал он.

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Череватый подчеркнул, что это его субъективный прогноз.

«Они, как террористическая группировка используют совсем другие методы принуждения. Они под страхом смерти фактически заставляют атаковать свой личный состав, поэтому несут такие потери», — добавил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.