Энергосистему восстановят в течение часов, а не дней или месяцев — Тимошенко

23 ноября, 19:41
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В первую очередь электричество будет подано объектам критической инфраструктуры, а только потом населению (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В первую очередь электричество будет подано объектам критической инфраструктуры, а только потом населению (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Энергосистема Украины после российских ракетных ударов будет восстановлена на протяжении часов, а не дней или месяцев.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, когда будет восстановлено энергоснабжение, Тимошенко сказал: «задача стоит восстановить, как можно быстрее, на протяжении нескольких часов».

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Он отметил, что в первую очередь электричество будет подано объектам критической инфраструктуры, а только потом населению.

«Я думаю, что самое первое — это объединение в единую энергосистему. Как только это будет сделано, сразу начнется питание городов, поселков и сел, но самое первое — это критическая инфраструктура. Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах», — подчеркнул Тимошенко.

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23 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами.

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Энергосистема Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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