Гендиректор МАГАТЭ заявил, что надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года
О создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС начали говорить с середины сентября, но пока дело не продвинулось дальше заявлений (Фото:Alexander Ermochenko//File Photo/Facebook)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.
Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, пишет Reuters.
«Мое обязательство — достичь решения как можно скорее. Я надеюсь, что к концу года», — отметил он.
Гросси также не исключил возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
«Наша цель — избежать ядерной катастрофы, а не создать военную ситуацию, которая была бы выгодна одной или другой стороне». — резюмировал гендиректор МАГАТЭ.
Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.
По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.