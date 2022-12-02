Гендиректор МАГАТЭ заявил, что надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года

2 декабря, 13:58
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О создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС начали говорить с середины сентября, но пока дело не продвинулось дальше заявлений (Фото:Alexander Ermochenko//File Photo/Facebook)

О создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС начали говорить с середины сентября, но пока дело не продвинулось дальше заявлений (Фото:Alexander Ermochenko//File Photo/Facebook)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, пишет Reuters.

«Мое обязательство — достичь решения как можно скорее. Я надеюсь, что к концу года», — отметил он.

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Гросси также не исключил возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Наша цель — избежать ядерной катастрофы, а не создать военную ситуацию, которая была бы выгодна одной или другой стороне». — резюмировал гендиректор МАГАТЭ.

https://www.youtube.com/watch?v=Mc3GBbAV9bQ&t=335s

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

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По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС Война России против Украины

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