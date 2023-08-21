Встреча Путина с Эрдоганом откладывается как минимум до сентября 21 августа, 18:50 Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным откладывается, вероятно, до сентября.

Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает Аnadolu.

Эрдоган, возвращаясь из рабочей поездки в Венгрии, сказал журналистам, что может встретиться с Путиным в сентябре и обсудить возобновление Черноморской зерновой инициативы, если появится такая возможность.



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«В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично», — отметил Эрдоган.



Пока Эрдоган не уточнил дату и место проведения возможной встречи.



Президент Турции также анонсировал приезд главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время.



«Имеет значимость обсуждение этого вопроса лицом к лицу. Так удастся получить гораздо более точный результат», — утверждает Эрдоган.

По его словам, Анкара прилагает усилия, чтобы достичь «мирных переговоров» между Украиной и страной-агрессором Россией.

«Мы стремимся к этому, это наше желание. Мы подробно обсудили эти вопросы во время визита (президента Украины Владимира Зеленского в Турцию — ред.), во время переговоров с ним, а также встреч на полях саммита лидеров НАТО. Я надеюсь, что мы достигнем результата, если оба лидера будут одобрять наше посредничество», — добавил Эрдоган.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не сядет за стол переговоров со страной-агрессором, пока российские оккупационные войска остаются на украинской территории.

14 августа издание Milliye сообщило, что Путин может приехать в Турцию уже в ближайшие дни.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.