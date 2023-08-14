Путин может приехать в Турцию в ближайшие дни — СМИ 14 августа, 11:51 Пока неясно, решится ли российский диктатор Путин лично приехать в Турцию (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию уже в ближайшие дни, пишет турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению переговоров касательно зернового соглашения на фоне разговоров о визите Путина в Турцию.

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Для этого Анкара проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с Министерством иностранных дел, Министерством торговки и Минобороны.

Отмечается, что если визит состоится, то это может стать первым посещением Путиным страны-члена НАТО с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.