Поставки уже готовятся. В Пентагоне рассказали, когда в Украину отправят системы ПВО NASAMS 9 августа, 15:13 ЗРК NASAMS (Фото:Минобороны Венгрии)

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев готовы поставить Украине зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

По его словам, в новом пакете помощи есть ракеты AMRAAM для NASAMS, поставки самих ЗРК уже готовятся.

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«Мы думаем, что они прибудут в следующие несколько месяцев», — уточнил Каль.

Он добавил, что поставки ракет AMRAAM займут некоторое время — «их необходимо проверить, чтобы убедиться, что все ракеты в хорошем состоянии, и тогда они доберутся туда вовремя к прибытию NASAMS».

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на миллиард долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

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