Поставки уже готовятся. В Пентагоне рассказали, когда в Украину отправят системы ПВО NASAMS

9 августа, 15:13
ЗРК NASAMS (Фото:Минобороны Венгрии)

ЗРК NASAMS (Фото:Минобороны Венгрии)

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев готовы поставить Украине зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

По его словам, в новом пакете помощи есть ракеты AMRAAM для NASAMS, поставки самих ЗРК уже готовятся.

Видео дня
Читайте также:
Не только HIMARS. Восемь современных видов вооружений, которые недавно получили или надеются получить ВСУ — инфографика

«Мы думаем, что они прибудут в следующие несколько месяцев», — уточнил Каль.

Он добавил, что поставки ракет AMRAAM займут некоторое время — «их необходимо проверить, чтобы убедиться, что все ракеты в хорошем состоянии, и тогда они доберутся туда вовремя к прибытию NASAMS».

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на миллиард долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США ПВО Пентагон Украина Война России против Украины NASAMS

Эксклюзивы НВ

Ракета «Кинжал» на борту МиГ-31 (Фото:СС)
Оружие пропаганды /
Что нужно знать о гиперзвуковых ракетах оккупантов Кинжал
9 августа, 12:00
Инновации
Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)
История на наших глазах /
В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать
9 августа, 08:03
Научпоп
Чтобы похудеть, можете воспользоваться несколькими простыми советами (Фото:Pixabay)
Не ведитесь /
Пять лайфхаков для похудения, которые на самом деле не работают
9 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X