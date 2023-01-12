«В РФ сейчас три с половиной армии». Данилов заявил, что в России начнется война за власть, как только Путин ослабнет 12 января, 10:53 Данилов заявил, что диктатор Путин уже ослабевает, и скоро в Кремле начнется борьба за власть (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в России функционируют «три с половиной армии». Они начнут бороться за власть, как только российский диктатор Владимир Путин ослабнет.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Там на сегодняшний день существует 3,5 армии — армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. И этом вопрос времени, когда они начнут выяснять между собой отношения», — отметил секретарь СНБО.

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Данилов добавил, что в РФ начнется борьба частных военных группировок. И это произойдет, как только Путин ослабнет.

«В России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья Путина, вчерашнее его выступление доказывает, что человек очень болен. Как только он будет ослабевать — а он ослабевает с каждым днем — начнется выяснение отношений», — резюмировал он.

В конце 2022 года представитель военной разведки Дании сообщил, что на решение российского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину могло повлиять лечение от рака и его «побочный эффект» — мания величия.

По оценке датской военной разведки, что у Путина нет неизлечимой болезни, однако диктатор испытывает серьезные хронические боли после нескольких падений и инцидентов. По словам собеседника издания, именно болью объясняется то, почему диктатор судорожно хватается за стол и ерзает на стуле.

Также, по данным датской разведки, у Путина раньше была форма рака, и он проходил лечение. Источник издания заявил, что в начале 2022 года у кремлевского диктатора было одутловатое лицо — «еще один побочный эффект» гормонального лечения. На соответствующий вопрос представитель разведки ответил, что у Путина действительно мог быть рак щитовидной железы.

В датской разведке не ожидают, что глава кремлевского режима умрет от этой болезни, однако не исключают, что со временем российские элиты решат, что им нужен «более сильный человек» при власти.

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало новую волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.