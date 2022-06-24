Если завтра Путин умрет. Закончится ли война в Украине в случае смерти российского диктатора — политолог

24 июня, 09:08
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Российский диктатор Владимир Путин возлагает цветы на мемориал городу-герою Киеву 22 июня — в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин возлагает цветы на мемориал городу-герою Киеву 22 июня — в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ дал прогноз относительно того, закончится ли война в Украине в случае смерти российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, даже если Путин серьезно болен, вопрос не в этом, а в том, насколько устойчива созданная им в России политическая система.

«Я думаю, тут нужно смотреть на похожие политические системы в других государствах. Россия пока еще не Туркменистан, поэтому ее система не настолько устойчива как в Туркменистане, но Россия близка сейчас в своей политической структуре к Узбекистану», — сказал Преображенский.

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По его словам, если Путин умрет, система сможет выбрать ему переемника, но начнется «эрозия политического режима».

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Однако политолог считает, что война при этом не закончится.

«Нет, она зависнет, но решать, что будет дальше, будет тот, кто выиграет в этом крысином забеге. Я думаю, будет позиция: „войны до победного конца“ и будет позиция: „давайте мы это дело каким-то образом заморозим и попробуем договориться“. И это точно будет одна из важных тем в вопросе, кто станет преемником Путина», — сказал он в ответ на вопрос об окончании войны в случае смерти диктатора.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи о слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

«Если вы вспомните советское время, когда у нас были пожилые руководители, то 90% населения говорило не о каких-то достижениях, а именно о здоровье этих людей. Помните, как это происходило в 1980-е годы? Когда один за другим три человека поочередно руководили страной, но очень быстро умирали, потому что они уже были так стары, как Путин», — напомнил Данилов.

С начала войны СМИ активно обсуждают состояние здоровья российского диктатора и его вероятных преемников.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Интервью НВ Смерть Путина Российско-украинская война Война России против Украины

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