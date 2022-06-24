Если завтра Путин умрет. Закончится ли война в Украине в случае смерти российского диктатора — политолог 24 июня, 09:08 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин возлагает цветы на мемориал городу-герою Киеву 22 июня — в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ дал прогноз относительно того, закончится ли война в Украине в случае смерти российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, даже если Путин серьезно болен, вопрос не в этом, а в том, насколько устойчива созданная им в России политическая система.

«Я думаю, тут нужно смотреть на похожие политические системы в других государствах. Россия пока еще не Туркменистан, поэтому ее система не настолько устойчива как в Туркменистане, но Россия близка сейчас в своей политической структуре к Узбекистану», — сказал Преображенский.

Видео дня

По его словам, если Путин умрет, система сможет выбрать ему переемника, но начнется «эрозия политического режима».

Однако политолог считает, что война при этом не закончится.

«Нет, она зависнет, но решать, что будет дальше, будет тот, кто выиграет в этом крысином забеге. Я думаю, будет позиция: „войны до победного конца“ и будет позиция: „давайте мы это дело каким-то образом заморозим и попробуем договориться“. И это точно будет одна из важных тем в вопросе, кто станет преемником Путина», — сказал он в ответ на вопрос об окончании войны в случае смерти диктатора.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи о слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

«Если вы вспомните советское время, когда у нас были пожилые руководители, то 90% населения говорило не о каких-то достижениях, а именно о здоровье этих людей. Помните, как это происходило в 1980-е годы? Когда один за другим три человека поочередно руководили страной, но очень быстро умирали, потому что они уже были так стары, как Путин», — напомнил Данилов.

С начала войны СМИ активно обсуждают состояние здоровья российского диктатора и его вероятных преемников.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.