Когда Украина получит американские F-16? Военный эксперт назвал сроки 18 июля, 16:03 Военный эксперт считает, что Украина получит американские истребители F-16 в конце осени или в следующем году (Фото:defense.gov)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал сроки получения Украиной американских истребителей F-16.



Он заявил, что самолеты F-16 Украина получит "безусловно".

«Рано или поздно они нам их передадут. Мы не можем вечно содержать старые советские самолеты и постоянно их ремонтировать, модернизировать. Это будет еще дороже, чем перейти один раз, особенно когда есть возможность сделать это почти бесплатно в рамках той грантовой помощи, которую нам оказывают Соединенные Штаты и страны-партнеры. Но я так понимаю, сроки передачи могут быть конец осени и будущий год», — рассказал эксперт.

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Он объяснил, что подготовка пилотов таких самолетов - очень сложная процедура, и она не может длиться один или два месяца.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».

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