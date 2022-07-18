Когда Украина получит американские F-16? Военный эксперт назвал сроки

18 июля, 16:03
Военный эксперт считает, что Украина получит американские истребители F-16 в конце осени или в следующем году (Фото:defense.gov)

Военный эксперт считает, что Украина получит американские истребители F-16 в конце осени или в следующем году (Фото:defense.gov)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал сроки получения Украиной американских истребителей F-16.

Он заявил, что самолеты F-16 Украина получит "безусловно".

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY

«Рано или поздно они нам их передадут. Мы не можем вечно содержать старые советские самолеты и постоянно их ремонтировать, модернизировать. Это будет еще дороже, чем перейти один раз, особенно когда есть возможность сделать это почти бесплатно в рамках той грантовой помощи, которую нам оказывают Соединенные Штаты и страны-партнеры. Но я так понимаю, сроки передачи могут быть конец осени и будущий год», — рассказал эксперт.

Видео дня
Читайте также:

Истребитель F-15 (Фото:Uttamo/flickr.com) Когда Украина получит американские F-16 — объяснение Воздушных сил

Он объяснил, что подготовка пилотов таких самолетов - очень сложная процедура, и она не может длиться один или два месяца.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Украина-США F-16 Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 14:05
Мнения
Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
18 июля, 09:18
События
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X